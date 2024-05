Giovanni Zarrella versteigerte einst wahren Schatz – „Wahnsinn!“

Ob bei Giovanni Zarrella, Vanessa Mai oder Cathy Hummels: „Bares für Rares“ freut sich bei vielen Zuschauern großer Beliebtheit. Die ZDF-Show mit Horst Lichter handelt mit den kuriosesten Raritäten. Vom echten Picasso-Gemälde bis hin zum unechten Boris-Becker-Werbeaufsteller – in der Trödel-Sendung scheint nichts unmöglich. Dabei haben sich an der Seite von Lichter schon einige Stars in die Herzen der Zuschauer gehandelt…

„Bares für Rares“: Giovanni Zarrella & Co. versteigern für einen guten Zweck

Erinnern wir uns an den 25. August 2021, als Sänger Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina in der Show zu Gast waren. Sie brachten einen echten Hingucker mit: einen Alfa Romeo Spider aus erster Hand. Der Verkauf dieses Luxus-Schlittens diente einem wohltätigen Zweck, nämlich der Kinderkrebshilfe in Tübingen. Am Ende konnte sich Händler Fabian Kahl in einem spannenden Bietergefecht durchsetzen und den Oldtimer für 15.500 Euro sein Eigen nennen. „Mein erster Oldtimer. Wahnsinn!“, so der Händler begeistert.

Auch die Designerin und Moderatorin Cathy Hummels gab sich die Ehre und trat am 22. Dezember 2021 in der Weihnachtsspecial-Folge auf. Ihr Verkaufsobjekt: ein antikes chinesisches Holztürduo, das für stolze 3.300 Euro den Besitzer wechselte. Dabei geht ein Teil der Summe an die „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“, für die sich Cathy Hummels immer wieder stark engagiert.

„Bares für Rares“: Patricia Kelly packt 500 Euro rauf

Nicht zu vergessen ist der beliebte Sat-1-Moderator Jörg Pilawa, der am 21. Juli 2021 auf Schloss Johannisberg eine antike Landkarte für beeindruckende 6.680 Euro versteigerte. „Für 3000 Euro hätte ich sie auch schon abgegeben", erklärte der TV-Star. Das Geld spendet er für die Kinder- und Jugendrheumaklinik in Garmisch.

Patricia Kelly zeigte am 11. November 2020 Herz und versteigerte eine Handtasche, um den Erlös an Brustkrebs Deutschland e.V. zu spenden. Inklusive ihrer persönlichen Spende kamen insgesamt 1.500 Euro zusammen.

Ein besonders emotionales Highlight setzte Schlagerstar Vanessa Mai am 19. August 2020. Gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter präsentierte sie eine funkelnde Brosche, ein Familienerbstück, das bei den Händlern große Begeisterung auslöste. Was als Bieterkampf begann, endete mit einem Verkaufspreis von 3.100 Euro, ganze 1.000 Euro über dem Schätzpreis. Die Verkäuferinnen waren überglücklich über das Ergebnis.