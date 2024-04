Giovanni Zarrella: Es geschah vor zwanzig Jahren – „Für immer“

Er ist ein wahrer Romantiker und verzaubert mit seiner charmanten Art Jung und Alt . Giovanni Zarrella erlangte als Mitglied der Band Bro’Sis größere Bekanntheit, mittlerweile steht der Musiker auf eigenen Beinen und moderiert sogar seine eigene ZDF-Show namens „Die Giovanni Zarrella“-Show.

Auch in Sachen Privatleben kann sich Giovanni Zarrella sicherlich nicht beschweren. Der Sänger ist bereits seit dem Jahr 2005 mit seiner Partnerin Jana Ina Zarrella verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Nun teilen Jana Ina und Giovanni Zarrella einen gefühlvollen Beitrag auf ihren Instagram-Profilen.

Giovanni Zarrella ist verliebt wie am ersten Tag

Verliebt stehen Jana Ina und Giovanni Zarrella auf einem Steinweg am Meer, die Brise säuselt dem Liebespaar um die Ohren. Liebevoll schmiegt sich die Moderatorin an ihren Giovanni, dieser legt zärtlich den Arm um seine Liebste. Verliebt lächelnd schaut sich das Ehepaar an, ihre Liebe scheint auch nach all den Jahren nicht weniger geworden zu sein.

Mit diesem Instagram-Video scheinen Jana Ina und Giovanni zeigen zu wollen: Wir sind immer noch so verliebt, wie am ersten Tag. Die rührenden Bilder kommentiert Jana Ina mit den Worten: „20 Jahre zusammen. Und noch viele weitere werden folgen.“ Als Hashtages verwendet die Moderatorin vielsagende Wörter und schreibt #ichliebe dich und #fürimmer.

Die Fans des Liebespaares durften Jana Ina und Giovanni bereits durch einige Lebensphasen begleiten. In den Doku-Serien „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“ und „Jana Ina & Giovanni – Pizza, Pasta & Amore“ ließ das Ehepaar seine Community an ihrem Alltag teilhaben.

Begeisterte Worte von den Fans

Die Fans von Jana Ina und Giovanni Zarrella freuen sich über die romantischen Aufnahmen zum Jahrestag. Unter dem Instagram-Beitrag der Fernsehstars häufen sich die begeisterten Reaktionen der insgesamt mehr als eine Million Follower.

Ein Fan des Liebespaares schreibt: „Ihr seid wirklich ein Traumpaar. Und man sieht nach all den Jahren immer noch die Funken sprühen“ und ein weiterer Follower kommentiert das Video mit den Worten: „DAS soll euch im Showbiz erst mal einer nachmachen. Keine Skandale, Affären, Lästereien. Stattdessen Respekt, Familie und Zusammenhalt. Bravo!“ Über diese positiven Rückmeldungen freut sich der Musiker garantiert.

Wie Jana Ina und Giovanni Zarrella ihren Jahrestag gefeiert haben, verrät das Paar nicht. Dass noch viele weitere gemeinsame Jahre folgen werden, scheint jedoch außer Frage zu stehen.