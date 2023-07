Giovanni Zarrella steckt am Donnerstag (20. Juli) mitten in den Vorbereitungen für seine große ZDF-Show am Samstagabend (22. Juli) in Dortmund. Seit 2021 steht der Sänger für den Sender als Moderator live auf der Bühne und führt durchs Programm.

Für Giovanni Zarrella keine Selbstverständlichkeit. Ob im Gespräch mit seinen Gästen, oder gegenüber seinem Team – der Sänger zeigt sich immer wieder dankbar für seinen Job. Jetzt teilte er ein emotionales Video auf seinem Instagram-Kanal, das einen bedrückenden Einblick in seine Gefühlswelt bringt.

Giovanni Zarrella zweifelte lange an sich

„Genau heute vor 4 Jahren ist ‚La vita e bella‘ erschienen. Dieses Album hat mich nach 14 selbstzweifelnden Jahren als Künstler wieder zurück ins musikalische Leben geholt. Ich habe plötzlich wieder an mich als Sänger geglaubt. 14 Jahre lang nach mir suchend, habe ich aber zum Glück trotzdem nie aufgegeben“, erzählt Giovanni Zarrella ganz offen.

Er habe lange Zeit nicht gewusst, wo er ansetzen soll. Ihm war allerdings klar, dass er nicht aufhören würde zu kämpfen. „Weiter machen. Nicht stehen bleiben. Das habe ich mir gesagt. Jeden Tag. Man weiß nie, wann es so weit sein kann – wann man dran ist! Schon hinter dem nächsten Berg kann die Sonne auf uns warten.“

Emotionales Video: Giovanni Zarrella bricht in Tränen aus

2001 wurde Giovanni mit seiner Band Bro’Sis bekannt. 2006 wurde die Band aufgelöst. Plötzlich auf sich alleine gestellt, versuchte sich Giovanni an diversen Projekten. Richtigen Aufwind für seine große Leidenschaft, die Musik, bekam er erst wieder mit der Veröffentlichung seines Albums im Jahr 2019.

„Dieses Video wurde aufgenommen, als ich gerade erfahren hatte, auf welcher Position das Album in die Charts gegangen war. Ich habe dann direkt meine Familie angerufen und es mit ihnen geteilt“, heißt es weiter. Zu sehen ist ein aufgelöster Giovanni Zarrella, wie er vor laufender Kamera vor Freude weint.

Dass er diesen emotionalen Moment jetzt mit seinen Fans teilt, sorgt für jede Menge Begeisterung in den Kommentaren. Immerhin sind es ganz private Erinnerungen, die er hier preisgibt.

Das ZDF zeigt „Die Giovanni Zarrella Show“ mit einer Liste prominenter Gäste wie Maite Kelly, Mickie Krause oder Nino de Angelo ab 20.15 Uhr live im TV und online in der Mediathek.