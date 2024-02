So sehr hat sich „Germany’s Next Topmodel“ verändert!

Die neueste Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ startete am Donnerstag (15. Februar) und bringt dieses Mal eine bahnbrechende Veränderung mit sich, auf die viele Fans gespannt gewartet haben: Männermodels stellen sich ebenfalls dem Wettbewerb, und erstmals werden am Ende zwei Sieger gekürt.

Die Model-Castingshow mit Heidi Klum hat sich im Laufe der letzten Staffeln stetig weiterentwickelt und dabei verschiedene Neuerungen eingeführt. Wir fassen die bedeutendsten Veränderungen für euch zusammen.

„Germany’s Next Topmodel“: Im Wandel der Zeit

Von Teams und „Shoot Outs“ bis zu wechselnden Gästen – die beliebte Castingshow hat im Laufe der Jahre immer wieder frischen Wind in das Format gebracht. Nach zehn Staffeln im klassischen Konzept, auf der Suche nach dem großen, schlanken, weiblichen Model mit fester Jury, kam 2016 endlich der ersehnte Umbruch!

In Staffel elf wurden die Kandidatinnen erstmals in Teams aufgeteilt und stellten sich in Challenges einem packenden Wettbewerb. Ein neuer, hipper Vibe durchströmte das Format. Die 12. Staffel brachte mit „Shoot Outs“ zusätzliche Spannung. Und statt des üblichen Cosmopolitan-Covers wurde in Staffel 13 die Gewinnerin mit dem begehrten „Harper’s Bazaar“-Cover ausgezeichnet.

„Germany’s Next Topmodel“ setzt alles auf Diversity!

Ein markanter Wechsel kam in Staffel 14 mit der Einführung von Gastjuroren statt der üblichen festen Jury. Seitdem sind Prominente wie Lena Gercke, Bill Kaulitz und Thomas Gottschalk Teil der Beurteilung.

In Staffel 17 setzte „Germany’s Next Topmodel“ auf die bisher größte Neuerung: Im Jahr 2022 wurde das Motto „Diversity“ eingeführt und Models mit verschiedenen Größen, Kleidergrößen und einem Altersspektrum von 18 bis 68 Jahren zusammengebracht. Die letzte und 18. Staffel überraschte mit einem sofortigen Umzug nach Los Angeles und der Einführung von Nachrückerinnen.

Die Evolution von „Germany’s Next Topmodel“ ist nicht zu übersehen! Die ständigen Veränderungen zeigen, dass die Show bereit ist, mit der Zeit zu gehen und Vielfalt sowie neue Talente zu feiern.