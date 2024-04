Stefanie Giesinger findet deutliche Worte – „Nicht so einfach“

Stefanie Giesinger legte seit ihrem Sieg bei der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ eine steile Karriere als Model hin. Kürzlich erweiterte sie ihre beruflichen Tätigkeiten um einen Podcast. In „G-Spot“ spricht sie wöchentlich mit verschiedenen Gästen rund um Themen wie Fashion, Liebe oder Beziehung. Dabei zeigt sich Giesinger von einer neuen, privaten Seite.

Stefanie Giesinger offenbart intime Details

Stefanie Giesinger weiß, wie man die Karriere am Laufen erhält: Erfolgreiche Kooperationen, Magazin-Cover oder eine eigene Hautpflegemarke lassen das Model mit den ganz Großen in der Welt der Stars mithalten. Doch wenn es um ihr Privatleben geht, kämpft die 27-Jährige mit einem Problem: Denn als amtierende Single-Lady ist es gar nicht so einfach, den Partner fürs Leben zu finden.

Anfang März enthüllte Giesinger, dass sie momentan solo unterwegs ist. Doch das nicht ganz aus freien Stücken. Eigentlich würde die Unternehmerin gerne Zweisamkeit genießen, doch die Suche nach der richtigen Person gestalte sich als schwierig. Auch Steffies Sicht auf Partnerschaften hätten sich nach dem Ende ihrer siebenjährigen Beziehung mit dem britischen Influencer Marcus Butler gewandelt. Damals erklärte sie, dass sie Monogamie und traditionelle Beziehungsformen hinterfrage.

Gegenüber RTL offenbarte Giesinger, dass sie nun bewusst mit ihrem Liebesleben an die Öffentlichkeit geht: „Ich habe nie das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss oder sagen muss, was mein Beziehungsstatus ist, denn der kann sich ja auch sehr schnell verändern. Aber ich mag es tatsächlich, mein eigenes Narrativ selbst zu kreieren. Und das mache ich dann auch mit ‚G-Spot‘.“

Momentan genieße Stefanie Giesinger ihr Single-Leben noch, möchte erstmal Erfahrungen sammeln, bevor sie sich wieder fest bindet. Ein Grund, wieso sich das Model beim Daten Zeit lasse, führte sie weiter aus: „Ich stehe in der Öffentlichkeit in Deutschland. Und wenn ich jemanden kennenlerne, der mich vielleicht auch schon im Fernsehen gesehen hat, auf Social Media folgt, habe ich das Gefühl, die Person hat einen Vorsprung. Dementsprechend finde ich es jetzt nicht so einfach zu daten, wie vielleicht andere Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.“

Falls Stefanie Giesinger sich doch bald verlieben wird, lässt sie es ihre Fans über ihren Podcast sicherlich als allererstes wissen.