Lena Gercke ganz emotional – „Könnte heulen“

Während Heidi Klum sich auf das große GNTM-Finale von 2023 am Donnerstag (15. Juni) vorbereitet und ihre Kandidatinnen langsam aber sicher nervös werden dürften, hat sie es schon längst geschafft – Lena Gercke.

2006 gewann sie als Erste „Germanys next Topmodel“ und ebnete damit ihren Nachfolgerinnen Barbara Meier und Co. den Weg. Während einige nach ihrem Sieg dann aber plötzlich doch ganz andere Berufswege einschlugen, ist Lena Gerke bis heute ein gefragtes Model. Auf ihrem Instagram-Kanal folgen ihr über drei Millionen Fans und denen gegenüber zeigte sie sich jetzt ganz emotional.

Lena Gercke zeigt sich überglücklich über Bayern-Auszeit

Sechs Monate ist es her, da wurde Lena Gercke zum zweiten Mal Mutter. Nach der Geburt von Baby Lia zeigte sich die Zweifach-Mama schnell wieder in ihrer gewohnten Arbeitsroutine, zu der auch das regelmäßige Veröffentlichen von neuen Fotos und Videos auf Instagram gehört.

Jetzt gönnt sich das Model aber anscheinend mal eine Auszeit mit ihren Liebsten und wird dabei ganz emotional. Zu einer Instagram-Story von Freitag (9. Juni) schreibt sie: „Ich könnte heulen, endlich in Bayern.“

Model teilt ihre Eindrücke mit ihren Fans

Das Bundesland im Süden Deutschlands löst bei Lena Gercke ganz offensichtlich jede Menge Glücksgefühle aus. Bei den Fotos und Videos, die das Model veröffentlicht hat, ist das aber auch kein Wunder. Zu sehen ist ihr Lebensgefährte Dustin Schöne, wie er auf einen rauschenden Bach schaut oder mit Tochter Zoe das Flussbett inspiziert.

Genügend Natur zum Entspannen, gibt es hier auf jeden Fall. Dass Lena Gercke sich gerne auf dem Land und in den Bergen aufhält, verrät auch der Blick auf ihr Instagram-Profil. Hier hat das Model diverse Trips festgehalten. Ob mit dicker Jacke in der Gondel oder im knappen Bikini im dampfenden Wasser – Lena Gercke zeigt sich gerne mit Alpen-Panorama im Hintergrund. Übrigens auch schon kurz nach Lias Geburt. Da urlaubte sie in Österreich.