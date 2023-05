Lena Gercke kommt kaum noch aus dem Bett heraus – „Kein Wunder“

Heiß, heißer, Lena Gercke! Das Model präsentiert sich auf seinem Instagram-Account gerne von seiner sexy Seite. Auch mit ihrem aktuellen Schnappschuss heizt die Blondine ihren Fans ganz schön ein.

2006 gewann Lena Gercke die erste Staffel des ProSieben-Formats „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Es folgte eine Karriere wie im Bilderbuch: Jury-Job beim „Supertalent“, Moderations-Jobs unter anderem bei „Austrias Next Topmodel“ oder „The Voice Of Germany“ und natürlich zahlreiche Jobs als Laufsteg- sowie Foto-Model.

+++Lena Gercke plötzlich ganz emotional: „Wünschte, sie hätten ihn noch kennenlernen können“+++

Lena Gercke zeigt sich mit offener Bluse

Und auch als Influencerin ist die Blondine gefragt: Rund 3,2 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram. Gercke steht also wie kaum eine Zweite im Rampenlicht. Klar, dass sie da auch inzwischen weiß, wie man sich richtig in Szene setzt.

+++Lena Gercke zeigt ihr geheimes Versteck – unglaublich, was sie dort macht+++

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer Gercke in den sozialen Netzwerken folgt, bekommt das Multi-Talent nicht selten im Bikini oder in Unterwäsche zu sehen. Und auch auf ihrem aktuellem Instagram-Schnappschuss präsentiert sich die Mutter von zwei Kinder wieder von ihrer Schokoladenseite: Er zeigt Gercke, wie sie sich lasziv im Bett rekelt. Dazu trägt sie lediglich weiße Unterwäsche – und eine blau-weiß gestreifte Bluse, die sie offen lässt.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Zahlreiche Komplimente von den Followern

„Wanna stay in bed all day long“ (deutsch: „Will den ganzen Tag im Bett bleiben“), schreibt die Moderatorin zu dem Foto dazu. Und ihre Fans kennen bei dem Anblick kein Halten mehr. „Kein Wunder bei der Leistung, die du täglich performst! Eine tolle, wunderschöne Frau“, „Wow, du siehst klasse aus“ und „So wunderschön“, heißt es unter anderem unter dem Post. Zudem zieren zahlreiche Herzen- und Flammen-Emoticons die Kommentarspalte. Na, diese Worte dürften bei Gercke doch runtergehen wie Öl…