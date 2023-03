Lena Gercke plötzlich ganz emotional: „Wünschte, sie hätten ihn noch kennenlernen können“

Sie lässt alles so einfach aussehen: Nach außen wirkt es so, als würde Lena Gercke das perfekte Leben führen. Mit ihrem Freund Dustin Schöne hat sie einen verlässlichen Partner an ihrer Seite, ihre zwei Kinder machen das Familienglück komplett und nebenbei startet die 35-Jährige auch noch als Model, Moderatorin und Unternehmerin durch.

Mit der Öffentlichkeit teilt Lena Gercke vorrangig die schönen Momente im Leben, doch das bedeutet nicht, dass der GNTM-Star nicht auch Tiefpunkte erlebt. Das offenbart die Blondine nun in einem Interview zu ihrem beeindruckenden Lebenslauf.

Lena Gercke bedauert: Ihre Kinder haben Opa Uwe (†61) nie kennenlernen können

Den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, kostet bekanntlich viel Überwindung. Für Lena Gercke hingegen ist es der einzig richtige Weg gewesen. „Ich wollte nicht mehr nur für andere Leute arbeiten. Also habe ich meine erste eigene Firma gegründet. Meine Familie hat meine Idee unterstützt, mein Vater war ja auch Unternehmer“, verrät das Model im „Gala“-Interview.

Ihr Vater Uwe und ihre Mutter Elvira haben sich getrennt, als sie noch ein Kind gewesen ist. Während Lena Gercke daraufhin mit ihrer Mama nach Cloppenburg gezogen ist, ist ihr Papa in Marburg geblieben, wo er als Gerüstbauer einen eigenen Kleinbetrieb geführt hat. Im Februar 2017 stirbt Uwe nach langer Krankheit im Alter von 61 Jahren. Ein schwerer Verlust für seine Tochter. „Er war der Mittelpunkt unserer Familie, wir vermissen ihn sehr“, heißt es in der Traueranzeige ihrer Familie in der „Wetzlarer Neuen Zeitung“.

Dass ihr Freund Dustin sowie ihre Töchter Zoe und Lia Uwe Gercke nie kennengelernt haben, beschäftigt Lena Gercke bis heute. „Ich wünschte, sie hätten ihn noch kennenlernen können! Ich glaube, er konnte sich nie wirklich vorstellen, dass ich irgendwann mal Kinder haben würde. Ich, die nur unterwegs ist, von einem Job zum nächsten reist. Jetzt kann ich ihnen nur von ihm erzählen, von seinem Witz – und wie naturverbunden er war“, gibt der TV-Star zu. Von ihrem Vater habe Lena gelernt, „dass man nicht ‚bossy‘ sein muss, um ein Unternehmen zu führen“.

Model, Mama, Multitalent: Lena Gercke legt Vorzeige-Karriere hin

Schon im Jahr 2006 hat Lena Gercke bewiesen, dass man eine Castingshow durchaus als Karrieresprungbrett nutzen kann. Als Gewinnerin der allerersten GNTM-Staffel geht die Naturschönheit nicht nur in die TV-Geschichte ein, sondern mausert sich auch noch zu einem wahren Tausendsassa.

Seit 2019 hat sie beim Online-Händler About You ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“. Im Gegensatz zu zahlreichen Influencer-Kollektionen kann sich die Fashion-Brand der gebürtigen Marburgerin halten. Diesen Erfolg hat sie jedoch nicht nur sich selbst zu verdanken, wie sie im Interview klarstellt. Ihr Freund Dustin Schöne unterstützt sie, wo er kann. „Wir wechseln uns ab und versuchen uns gegenseitig auch Freiräume zu schaffen. Wenn einer sagt: ‚Hey, pass auf, ich habe heute ein superlanges Meeting, ich kann das nicht verschieben‘ – dann versucht der andere einzuspringen“, erzählt Lena.