„Gefragt – Gejagt“: Mit dieser Aussage macht sich ARD-Moderator Alexander Bommes unbeliebt

Auf die Schnelligkeit kommt es bei „Gefragt – gejagt“ an. Dass der Zeitfaktor kein Unwesentlicher ist und man im Eifer des Gefechts auch schon mal ins Rudern kommen kann, muss ARD-Kandidatin Nina am Dienstag (6. Juni) selbst erfahren.

In der Anfangsrunde kommt sie bereits nach der dritten Frage von „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes ins Grübeln. Wenig später stellt sich dann allerdings raus: Auch der ARD-Star hätte keine Ahnung gehabt. Dann folgt eine Aussage, mit der er sich bei einigen Zuschauern unbeliebt machen dürfte.

„Gefragt – gejagt“-Kandidatin kommt ins Straucheln

Es geht um die Frage: „Welchen fiesen Zauberlehrer spielte Alan Rickman in den Zauberfilmen?“ Die Antwort dürften „Harry Potter„-Fans im Schlaf kennen – Professor Severus Snape. Nina jedoch weiß nicht weiter und übergeht die Frage.

Dass sie in Sachen Filme aber dennoch Bescheid weiß, zeigt die letzte Frage aus der Runde. Hier möchte Alexander Bommes wissen: „In welcher Farbe schimmert Bilbos Schwert ‚Stich‘, wenn sich Orks in der Nähe befinden?“ Anscheinend steckt in Nina ein „Herr der Ringe“-Fan. Zielsicher kann sie mit „blau“ antworten und liegt damit richtig. Wirklich zufrieden ist sie mit sich am Ende aber nicht.

ARD-Mann Bommes zeigt sich ahnungslos

Immerhin kennt sie sich deutlich mehr im Bereich Fantasyfilme aus als Moderator Alexander Bommes. Der hakt im Nachgang nochmal nach und gibt damit seine Unwissenheit offen zu: „Bilbo, Ork? Was ist das, ‚Herr der Ringe‘?“ Nina kann ihn darin bestätigen. Dann ergänzt Bommes kleinlaut: „Da muss ich immer nachfragen.“

Währenddessen ärgert sich Nina noch über die verpatzte „Harry Potter“-Frage. Die hätte sie „eigentlich wissen müssen“. Alexander Bommes jedenfalls nimmt es ihr nicht übel. Dass er mit diesen Filmuniversen so gar nichts am Hut hat, wird deutlich, indem er sagt: „Snake, Snape? Severus Snape. Das hat sich in den vergangenen Monaten auch nicht ergeben, dass ich ‚Harry Potter‘ und ‚Herr der Ringe‘ nachgearbeitet habe. Ich bin da immer noch sehr unbeleckt.“ Fantasy-Fans dürften an dieser Stelle die Augen gerollt haben.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags im TV und online in der Mediathek.