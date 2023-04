„Harry Potter“: Krankheits-Drama um neue Serie – schwere Entscheidung steht bevor

Es war die Serien-Überraschung der Woche: HBO wird eine eigene Serie zu den „Harry Potter“-Romanen herausbringen. Zu jedem Buch soll eine Staffel erscheinen. Die Serie soll exklusiv auf dem HBO-Streamingportal „Max“ erscheinen. Wann genau die erste Staffel kommt, ist unklar. Klar ist jedoch: Die Nachricht kam nicht überall gut an.

So steht besonders die Kritik im Raum, dass die neue „Harry Potter“-Serie zu früh komme. „Harry Potter“ verbinden Millionen Fans auf der ganzen Welt noch immer mit dem Namen und dem Gesicht von Daniel Radcliffe, der den Zauberlehrling in allen acht Filmen spielte. Ebenso verhält es sich mit den Figuren von Hermine Granger, Ron Weasley oder auch Draco Malfoy. Sie sind untrennbar mit Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton verbunden.

„Harry Potter“-Serie spaltet die Fans – ist es DAS wert?

Den vertrauten Figuren nun neue Gesichter zu geben, fällt den Produzenten vielleicht nicht schwer, den Fans aber umso mehr. Viele Anhänger der Reihe hatten auf einen neuen Film gehofft. Auch bei den Schauspielern wäre dieser vermutlich auf Gegenliebe gestoßen. Im Interview mit dieser Redaktion bekräftigte Tom Felton beispielsweise: „Ich bin auf jeden Fall offen dafür, Dracos Reise fortzusetzen.“

Nun aber kommt eine Serie und lange bevor überhaupt auch nur eine Szene durchs Netz geisterte, hat sie indirekt schon schweren Schaden angerichtet. Über neun Jahre bereits gibt es den „Harry Potter“-Fanaccount „Harry Potter Universe“, über 420.000 Menschen folgen der Fanseite bei Twitter. Doch nun soll damit Schluss sein.

So wendet sich der anonyme Betreiber des Accounts nun direkt an seine Follower. „Ich werde diese Seite deaktivieren. Vor über neun Jahren habe ich diesen Account als Hobby begonnen und es war unglaublich zu sehen, wie er auf über 420.000 Follower angewachsen ist. Ich habe hart dafür gearbeitet, Harry-Potter-Fans auf der ganzen Welt zusammenzubringen und mit ihnen die tollen Geschichten aus der Zaubererwelt zu erleben. Unglücklicherweise wurde ich in den vergangenen Tagen von Hunderten Menschen gemobbt, belästigt und verletzt, nur weil ich meine Meinung zu der neuen Harry-Potter-Serie gesagt habe“, heißt es in einem Statement auf „Harry Potter Universe“.

„Ich habe psychische Probleme bekommen“

Und weiter: „Ich habe psychische Probleme bekommen, die letzten Tage waren einfach schrecklich. (…) Es gab Hunderte von Nachrichten, die allesamt alles andere als zivil waren. Sie hatten massiv-negative Auswirkungen auf meine Gesundheit. (…) Ich bin wirklich traurig, den Account deaktivieren zu müssen, aber das ist meine einzige Option an diesem Punkt. Ein neun Jahre lang sicherer Rückzugsort wurde in nur zwei Tagen zu einer giftigen Umgebung.“

Der Betreiber des Accounts hatte sich zuvor konsequent von der Serie abgewendet. In einem vorherigen Tweet schrieb er: „Diese neue Harry-Potter-TV-Serie wird alle unsere Lieblingsschauspieler aus den Filmen ersetzen, und obwohl ich ein großer Fan von allem Harry Potter bin, werde ich sie NICHT unterstützen.“ Bislang (Stand: 15. April 2023) wurde der Account noch nicht gelöscht.

Klar ist: Eine Serie oder die Meinung zu dieser, darf nie dazu führen, dass Menschen gemobbt oder ausgeschlossen werden. Oder wie Sirius Black sagte: „Wir haben alle sowohl eine helle als auch eine dunkle Seite in uns. Es kommt darauf an, welche Seite wir für unser Handeln aussuchen. Das macht uns wirklich aus.“