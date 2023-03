Harry Potter: Fan-Jubel weltweit – Daniel Radcliffe lässt die Bombe platzen

Er ist Harry Potter. Zehn Jahre lang verkörperte Schauspieler Daniel Radcliffe den Zauberlehrling Harry Potter. Zehn Jahre lang war der britische Darsteller quasi Harry Potter. Und auch heute noch ist der mittlerweile 33-jährige Londoner für Millionen Fans der Zauberer aus den Filmen und Büchern von Autorin J.K. Rowling.

Während Harry Potter am Ende des letzten Bandes bereits Vater ist, wartete Daniel Radcliffe bislang auf Nachwuchs. Doch damit ist nun Schluss. Wie ein Pressesprecher des Schauspielers gegenüber der „Us Weekly“ bestätigten, erwarten Daniel Radcliffe und seine Freundin Erin Darke ein Baby.

Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe wird Papa

Und Darke zeigte sich sogar bereits mit Babykugel in der Öffentlichkeit. Während eines Aufenthaltes in New York sah man die Freundin von Daniel Radcliffe mit Babybauch. Der Harry-Potter-Star und die Schauspielerin hatten sich am Set des Films „Kill Your Darlings – Junge Wilde“ kennengelernt. Das Paar ist bereits seit 2014 zusammen.

Das ist Daniel Radcliffe:

Daniel Radcliffe wurde am 23. Juli 1989 in Fulham geboren. Im Alter von elf Jahren ergatterte der Schauspieler die Rolle des Zauberlehrlings Harry Potter und wurde mit den Filmen weltberühmt. Nach dem Harry-Potter-Erfolg wurde es ruhiger um Radcliffe. Er arbeitet weiterhin als Schauspieler. Zuletzt sah man ihn in der Komödie „Weird – The Al Yankovic Story“.

In einem Inteview mit der „Newsweek“ hatte Radcliffe bereits im vergangenen Jahr über Kinder gesprochen. „Ich würde nicht wollen, dass meine Kinder berühmt sind“, hatte der Harry-Potter-Darsteller damals gesagt. Am Filmset dürften sie aber gerne dabei sein.

„Ich fände es toll, wenn sie am Filmset dabei wären. Es wäre ein Traum für mich, wenn sie ans Set kommen und sich denken würden: ‚Ich würde gerne etwas im künstlerischen Bereich machen und Teil der Crew sein.’“ Wann das Kind kommen soll, ist noch unklar.