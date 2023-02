„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen auf 180: „Fragt sich, ob die total bescheuert sind“

Geschichten aus dem Privatleben der „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren gibt’s nicht nur manchmal vor der Sat.1-Kamera, sondern auch hinter den Kulissen bei Instagram. Und genau hier lässt Vanessa Blumhagen jetzt ordentlich Dampf ab.

Denn die Promi-Expertin hat ein gewaltiges Problem und das spielt sich ausgerechnet direkt vor ihrer Haustür in Hamburg ab. Über ihre Heimatstadt kann die „Frühstücksfernsehen„-Bekanntheit normalerweise nur in den höchsten Tönen schwärmen. Geht es allerdings um das Thema Parkplätze, hagelt es Kritik von Vanessa Blumhagen.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen stinksauer

Am Montag (6. Februar) meldet sich die Sat.1-Bekanntheit bei ihren Fans auf Instagram und sagt: „Ich liebe ja meine Heimatstadt Hamburg, aber hier regiert ja Rot-Grün. Und die Grünen sind ja solche Auto-Hasser. Und das hat jetzt in unserer Straße wirklich Ausmaße angenommen, das kann man nicht glauben.“

Dann dreht sie die Handykamera um und zeigt das Parkplatz-Drama. „So parkt man ja normalerweise. Nebeneinander.“ Dann schwenkt sie weiter und sagt: „Bei uns in der Straße muss man jetzt aber so parken, um kein Knöllchen zu kriegen. Auf einem Parkplatz, wo wunderbar drei Autos hinpassen, muss ein Auto so stehen. Sonst kriegt man ein Knöllchen über zehn Euro.“

„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen ist genervt

Statt mehrerer Autos, die nebeneinander mit der Motorhaube zum Gehweg geparkt sind, steht jetzt nur noch ein Auto quer in der Parklücke. Eine Zumutung für alle Parkplatzsuchenden, wie Blumhagen findet. Zu ihrer Aufnahme schreibt sie: „Erst haben sie 21 Parkplätze eliminiert und jetzt auch noch das. Man fragt sich, ob die total bescheuert sind.“

Mit der neuen Regelung angefreundet hat sich Blumhagen anscheinend auch noch nicht. Ganz im Gegenteil. In den letzten Wochen habe sie schon ein paar Mal ein Knöllchen kassiert, lässt sie ihre Fans wissen – „Weil ich nicht verstanden habe, dass ich mich so hinstellen soll. Was für ein grüner Wahnsinn.“ Ein Foto vom Ort des Geschehens versieht sie mit dem Hashtag „Die spinnen, die Grünen“. Damit dürfte ihre Meinung zur neuen Parkplatz-Regelung klar sein.