Sat.1-Star Jeremy Fragrance wird um Selfie gebeten – kurz darauf liegt er auf dem Boden

Dieser Mann ist echt eine Nummer. In den sozialen Medien ist Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance schon lange groß im Geschäft. Hunderttausende folgen dem ausgeflippten Mann mit dem stets strahlend weißen Anzug auf TikTok oder Instagram. Seit er bei der Sat.1-Show „Promi Big Brother mitmachte, kennt ihn aber fast ganz Deutschland. Und nebenbei auch Österreich, wie nun Videos des 33-Jährigen zeigen, die er in seiner Instagram-Story geteilt hat.

So scheint Jeremy Fragrance gerade in Österreichs Hauptstadt Wien unterwegs zu sein. Zumindest lassen die kurzen Videos darauf schließen, die den Sat.1-Star in der Wiener Innenstadt zeigen.

Sat.1-Star Jeremy Fragrance macht Wien froh

Stets begleitet von einem Kameramann schießt Jeremy Fragrance dort fröhlich Fotos mit seinen Fans. Und liegt ein Video später plötzlich auf dem Boden. Fragrance ist aber nicht etwa in eine Schlägerei geraten, nein. Der Unternehmer hatte wohl plötzlich die Idee, mitten in der österreichischen Hauptstadt, unweit des berühmten Stephansplatz, Liegestütze zu machen. Und das nicht alleine. Gleich vier Jungs hatten sich neben Fragrance auf den Asphalt gelegt und pumpten fleißig mit.

Was das Ganze soll? Die Liegestütze gehört zu Fragrance wie der weiße Anzug. Auch im „Promi Big Brother“-Haus hockte sich der gebürtige Oldenburger auf den Boden und tat etwas für seinen Body. Da kann er ja nur froh sein, dass es an diesem Tag in Wien nicht geregnet hat. Sein Anzug hätte die Aktion sicherlich nicht allzu gut vertragen. Seine Fans jedoch lieben den Parfüm-Influencer, der mit echtem Namen Daniel Schütz heißt, für seine irren Aktionen.

Mehr Nachrichten:

„Promi Big Brother“ verließ Fragrance übrigens freiwillig bereits nach sechs Tagen. Besonders Realitysternchen Walentina Doronina hatte den Oldenburger auf dem Kieker. Die 22-jährige Essenerin ließ keine Möglichkeit aus, gegen Fragrance zu schießen.