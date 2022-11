„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen überrascht Fans mit eindeutigem Statement – „Heuchlerei“

Die sonst so ausgeglichene und fröhliche „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen schlägt jetzt auf Instagram einen ernsteren Ton an. Eigentlich veröffentlicht sie bloß einen Schnappschuss aus dem Bett.

Doch wirft man einen Blick in die Bildbeschreibung, sieht das Ganze nicht mehr so entspannt aus. Denn der „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen positioniert sich zu einem heiß diskutierten Thema und eröffnet damit einen Schlagabtausch unter den Fans.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen äußert sich zur WM

Seit Sonntagnachmittag (20. November) rollt der Ball bei der Weltmeisterschaft in Katar. Im Vorfeld wurde das größte Fußball-Event der Welt aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsvorwürfen stark kritisiert. Für Vanessa Blumhagen ist der richtige Moment gekomme,n sich zu dem Thema zu positionieren. Auf Instagram schreibt sie: „Ich habe viel gelesen und Dokus geschaut in den letzten Wochen. Meine Meinung nach all den Fakten: Als die WM vor zwölf Jahren vergeben wurde, hätten Länder wie Deutschland, Frankreich, England, Portugal, Spanien… die großen Fußball-Nationen sagen müssen: Wir machen bei dieser WM nicht mit. Punkt. Dann wäre die Aufmerksamkeit gering gewesen.“

Weiter führt der Sat.1-Star aus: „Jetzt an Katar und deren Art zu leben und rumzumeckern, empfinde ich als Heuchlerei. Mit unserer Teilnahme – bunte Armbinde hin oder her – unterstützen wir dieses korrupte System. Und das ist mindestens genauso verwerflich. Ich mag Fußball. Und jetzt ist es zu spät, sich darüber auf zu regen, was da alles schief läuft. Wir müssen das System verändern. Und zwar möglichst schnell. Ich drücke unserer Mannschaft die Daumen!“

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Meinung spaltet Fans

Dass das Thema Weltmeisterschaft in Katar extrem polarisiert, zeigt auch der Blick in die Kommentare. Während viele derselben Meinung sind wie die Moderatorin, sind einige entsetzt über die Ausführungen. Hier ein Auszug aus den Kommentaren:

„Genauso schaut es aus liebe Vanessa! Es geht nur um das Geld, da kann jeder meckern wie er will. Diese Doppelmoral und wenn die WM vorbei ist, spricht keiner mehr über die Zustände in Katar. Dass uns das jetzt alles um die Ohren fliegt, war ja absehbar. Und ja wir schauen WM.“

„Natürlich schaue ich Fußball. Selbst wenn wir es boykottieren, gespielt wird trotzdem. Ich verstehe die Aufregung nicht.“

„Ich stimme dir voll zu, das hätten die großen Fußballnationen viel früher boykottieren müssen.“

„Dumme Aussage. Mit fehlenden Einschaltquoten kann man genau so ein Statement setzen! Wenn man das schaut, bekennt man sich hingegen dazu.“

