„Frühstücksfernsehen: Vanessa Blumhagen gewährt ungewollten Einblick – hätte sie nur besser hingeschaut

Vanessa Blumhagen ist DIE Society-Expertin im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ und schon längst auch selbst ein Star. Über 200.000 Follower nur bei Instagram können schließlich nur schwer irren. Und so kommt es auch immer wieder vor, dass die 44-Jährige, die übrigens mit zweitem Namen Margot heißt, selbst Fotos von sich machen lässt.

So auch für ihren aktuellen Instagram-Post. Dort sehen wir die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin in einem blauen Kleid auf einer Treppe sitzen. Blumhagen lächelt fröhlich in die Kamera und schreibt zu den insgesamt drei Bildern: „Heute mal ein bisschen schüchtern, aber nur fürs Foto.“

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen gibt ungewollte Einblicke

Ah ja… Den Fans der VIP-Expertin sticht bei den Fotos jedoch weniger das Lächeln der 44-Jährigen ins Auge, dafür umso mehr der Hintergrund von Foto 3. Darauf sehen wir Vanessa nämlich von oben herab fotografiert auf der Treppe stehen.

Vielleicht hätte sie die Abstell-Ecke aber vor dem Shooting einmal aufgeräumt. Dort ist nämlich – nett gesagt – so einiges los. Halbleere Getränkekisten stapeln sich auf Kartons. Dazu beschriftete Zettel und etwas, das man mit ein wenig Fantasie als Hulahoop-Reifen erkennen kann.

Die Ecke, sie ist ein Dorn im Auge der ordnungsliebenden Fans. „Geile Treppe, aber die Müllecke geht ja gar nicht“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Zum Glück hatten aber auch viele ihrer Anhänger nur ein Auge für die attraktive Moderatorin.

Mehr Nachrichten:

„Ein sehr hübscher Engel schreitet die Treppe hoch. Wow, mega-tolles Kleid und eine wunderschöne Frau“, schreibt beispielsweise ein Herr in sehr blumigen Worten. Und ein anderer ergänzt: „Wow, du siehst heute besonders hübsch aus in dem Outfit.“ Na, dann ist wohl auch die „Müllecke“ plötzlich gar nicht mehr sooo interessant. Da hat Vanessa Blumhagen ja noch mal Glück gehabt.