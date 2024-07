„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin gibt Gesundheitsupdate – sie plant bereits ihr Comeback

Für Fans des Sat.1-„Frühstücksfernsehens“ gehört die Morning-Show oftmals fest zu einem perfekten Start in den Tag dazu. Wochentags versorgen die verschiedenen Moderatorenteams die Zuschauer mit den aktuellsten News und dem spannendsten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Promis.

Ein wahrer Liebling des „Frühstücksfernsehens“ ist die Moderatorin Karen Heinrichs. Umso größer war der Schreck für die Zuschauer, als sie am Dienstagmorgen (9. Juli) plötzlich ohne die 50-Jährige auskommen mussten. Heinrichs hatte sich nämlich den Fuß gebrochen. Nun gibt die Moderatorin ein lang ersehntes Update.

„Frühstücksfernsehen“ bald wieder vollständig

Auf dem Instagram-Profil des „Frühstücksfernsehens“ machte die traurige Nachricht die Runde. Das Team der Sat.1-Sendung verkündete, dass Karen Heinrichs am Dienstag (9. Juli) nicht im Studio stehen kann. Auf Grund ihres gebrochenen Fußes muss sich die Moderatorin nun schonen und kann nicht vor die Kamera treten. Die Fans der Morning-Show zeigen sich betrübt und wünschen ihrem Liebling eine gute Besserung.

Auf ihrem Instagram-Profil scherzte der „Frühstücksfernsehen“-Star im Anschluss: „Fußballspielen ist wohl doch nur was für die (K)rossen …“ Doch am Freitag (12. Juli) steht nun fest: Lange werden die Fans der Sendung nicht auf ihre Lieblingsmoderatorin verzichten müssen. In der aktuellen Ausgabe der Sat.1-Sendung gab Karen Heinrichs nämlich bekannt, dass sie spätestens am Dienstag (16. Juli) wieder vor der Kamera stehen werde. Selbst, wenn das nur mit Krücken möglich sei.

Die Zuschauer des „Frühstücksfernsehen“ müssen sich also nur noch wenige Tage gedulden, bis sie Karen Heinrichs wieder auf den Bildschirmen sehen können.