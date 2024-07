Vanessa Blumhagen über das „Frühstücksfernsehen“: „Haben mich rausgeschmissen“

Sie ist die Frau für die heißen Promi-News: Vanessa Blumhagen. Jahrelang gehörte sie als VIP-Expertin zum Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Ist mittlerweile selbst ein Promi. Via Instagram sprach Vanessa Blumhagen nun über ein Thema, das in der Welt der Schönen und Reichen mittlerweile zum Alltag geworden ist, sie selbst aber so gar nicht tangiert.

„Gebotoxte Stirn, gemachte Brüste… Was mir nicht schon alles nachgesagt wurde. Meistens komischerweise von Frauen“, schreibt die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Expertin zu einem Foto bei Instagram, dass sie in einem leicht transparenten Top zeigt.

Vanessa Blumhagen spricht über das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Blumhagen weiter: „Ich muss alle enttäuschen: Meine einzige Schönheits-OP bisher war eine Augenlaser-Behandlung (-9 Dioptrien) im Jahr 2004. Was man auf dem Foto sieht: Mein Gesicht nach meiner Abendroutine. Gut durchblutet dank Gua Sha und getapet. Das war’s. Dazu ein nährstoffreiche Ernährung, guten Schlaf, Mikronährstoffe wie Vitamin C, dazu Kollagen, Astaxanthin. Und reichhaltige, giftfreie Pflege. Das wichtigste: Lebensfreude! Macht Lachfältchen, aber auch glücklich!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie schön. In den Kommentaren unter Vanessa Blumhagens Instagram-Kommentaren jedoch, kommt neben viel Lob für die Natürlichkeit und Attraktivität der Moderatorin auch immer wieder die Frage auf, warum sie denn nicht mehr im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zu sehen sei.

Und da fand die 46-Jährighe deutliche Worte. „Haben mich rausgeschmissen“, antwortet Blumhagen. Konkretisiert später sogar noch, dass dies bereits im Dezember 2022 geschehen sei. Es sind überraschende Worte, lautete ein Statement von Sat.1 im vergangenen Jahr doch: „Vanessa Blumhagen ist weiterhin fester Bestandteil des Teams, allerdings nicht mehr an feste Tage gebunden. Sie wird im Studio sein, wenn es große Promiereignisse gibt.“ (Hier die ganze Geschichte).

Worte, die auch heute noch so aus der Redaktion des „Frühstücksfernsehens“ zu vernehmen sind. An der Gesamtsituation habe sich nichts verändert, heißt es von dort. Auffällig: Auch auf der offiziellen Seite des „Frühstücksfernsehens“ wird sie noch als Promi-Expertin geführt. Das letzte Wort scheint hier anscheinend noch nicht gesprochen.