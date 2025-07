„Training unter Profibedingungen“ – Ex-Bundesliga-Star fördert Nachwuchs auf Mallorca

Der ehemalige Bundesliga-Star Holger Gehrke blickt auf eine bewegte Karriere im deutschen Fußball zurück. Nachdem er für Vereine wie dem FC Schalke 04 oder dem MSV Duisburg selbst im Tor stand, ging es für als Torwart-Trainer und Co-Trainer weiter.

Seine Leidenschaft zum Fußball hat er allerdings nie verloren. Seitdem er nicht mehr im Profifußball aktiv ist, bildet er nämlich junge Talente auf Mallorca aus. Wir haben den 64-Jährigen beim Training in Cala Millor getroffen und ihn gefragt, wie das Training auf der Insel so abläuft.

Holger Gehrke trainiert Nachwuchs auf Mallorca

Holger Gehrke leitet die Torwartschule im „Fussicamp“ auf Mallorca. Im Interview mit unserer Redaktion verrät er, was die Schüler erwartet: „Einmal täglich ist um zehn Uhr Training. Ich schaue immer, dass die Gruppe homogen und klein sind. Das soll jetzt keine Massenveranstaltung werden, sondern ich möchte wirklich Qualität haben. Das geht los mit ungefähr acht Jahren und geht hoch bis 19 Jahre.“

Weiter noch: „Das ist hier ein Training wie unter Profibedingungen. Ich mache mit den Jungs nichts anderes als ich auch bei Schalke oder Fenerbahçe Istanbul gemacht habe. Natürlich ist das Niveau jedoch unterschiedlich.“ Was erstmal nach Spaß klingt, ist am Ende des Tages harte Arbeit. Selbst der erfahrene Fußballprofi muss hier und da mit herausfordernden Situationen fertig werden.

Holger Gehrke spricht über Herausforderungen

Neben dem Talent der Nachwuchsspieler spielt ein anderer Faktor eine wichtige Rolle, verrät uns der ehemalige Torwartprofi Holger Gehrke: „Die Eltern wollen manchmal ihren Traum verwirklichen. Deswegen frage ich die Kinder auch öfter mal, ob das deren Traum ist oder der von Papa.“

In der Regel sei es aber der Traum der Kinder, irgendwann für einen großen Bundesligaverein zu spielen. Zu Holger Gehrkes Aufgabe gehört es das Talent der jungen Spieler richtig einzuordnen – auch, wenn das manchmal alles andere als schön ist.

„Es gibt manchmal Fälle, wo ich dazwischen gehe und sage ‚Pass mal auf, dein Junge wird nicht in der Bundesliga ankommen. Aber meine Meinung ist auch nicht in Stein gemeißelt. Man muss immer vorsichtig sein, weil in beiden Richtungen viel passieren kann. Es gibt einige, die gar nicht so gute Voraussetzungen haben, aber ehrgeizig sind und sich im Laufe der Jahre entwickeln“, so der Ex-Bundesliga-Star.