„Frühstücksfernsehen“: Moderator plötzlich verschwunden – „Jetzt gibt’s die Rache“

Stets heiter und gut gelaunt: Die Sat.1-„Frühstücksfernsehen„-Moderatoren sind für jeden Spaß zu haben. Dabei schrecken sie keinesfalls voreinander zurück. Ganz im Gegenteil. Karen Heinrichs, Marlene Lufen, Chris Wackert und Co. spielen sich gerne auch mal gegenseitig einen Streich.

Am Mittwochmorgen (2. August) meldet sich das „Frühstücksfernsehen„-Team mit einem rätselhaften Fall auf Instagram. Die Moderatoren Karen Heinrichs und Chris Wackert vermissen nämlich ihren Kollegen Lukas Haunerland. Dieser wurde nämlich mitten in der Sendung entführt. Statt Sorge macht sich allerdings Schadenfreude bei dem Moderations-Duo breit.

„Frühstücksfernsehen“: Moderator aus Studio entführt

Seit 2019 ist der frühere Radiomoderator Lukas Haunerland ein fester Bestandteil des „Frühstücksfernsehen„. Der Show-Redakteur war in der Vergangenheit schon für die ein oder andere Aktion im Studio verantwortlich. Mit seinen Ideen hält er die Moderatoren zumindest immer auf Zack.

An einen Moment erinnern sich Karen Heinrichs und Chris Wackert aber genau. „Vielleicht erinnert ihr euch daran: Wir haben vor kurzem den 35. Geburtstag vom Frühstücksfernsehen gefeiert. Wir Moderatoren sind ja unter anderem auf den Kran geklettert.“ „Wir mussten uns Challenges stellen“, erklärt Karen Heinrichs. „Und Lukas war nicht ganz unbeteiligt daran“, ergänzt ihr Kollege. Jetzt sei der Moment gekommen, wo sie sich dafür rächen können. Doch was machen sie bloß mit Lukas?

„Jetzt gibt’s Rache“

Wie es scheint, folgt nun die Rache der Moderatoren für all die fiesen Aufgaben, die sie während des Jubiläums bekommen haben. „Jetzt gibt’s die Rache. Er ist heute mitten in der Sendung entführt worden“, teilt Karen Heinrichs mit. Was genau Lukas Haunerland nun erwartet, verraten beide noch nicht.

Ein winziges Detail gibt die 49-Jährige den Zuschauern letztendlich doch mit auf den Weg: „Es hat etwas mit seinen größten Ängsten zu tun.“ Die Auflösung komme in den nächsten Tagen. Wir sind gespannt!