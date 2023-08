„Frühstücksfernsehen“: Karen Heinrichs vor laufender Kamera zurechtgewiesen – „Das ist Schwachsinn“

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ soll nicht nur unterhalten … Nein, es scheint, als hätten sich Chris Wackert, Daniel Boschmann, Alina Merkau und Co. auch gleich noch einen Bildungsauftrag für den frühen Morgen zugelegt. Zumindest teilte das Social-Media-Team der Sat.1-Morningshow nun einen Clip, aus dessen Inhalt nicht nur Moderatorin Karen Heinrichs, sondern auch die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer durchaus etwas lernen können.

Doch was war geschehen? Alles begann mit einem Gespräch zwischen den „Frühstücksfernsehen“-Gastgebern Chris Wackert, Karen Heinrichs und Lukas Haunerland über das Thema Gebärdensprache. Karen wiederum verriet dann, dass ihre Kinder ihr beigebracht hätten, dass der ausgestreckte Mittelfinger samt flacher Hand unter dem Unterarm in der Gebärdensprache für eben jenen stehe. Das wiederum konnte „Frühstücksfernsehen“-Reporter Lukas Haunerland so nicht stehen lassen.

Gebärdensprache im „Frühstücksfernsehen“

„Das ist Schwachsinn“, pflaumte er seine Kollegin an und zeigte, dass das Zeichen für Fernsehturm der ausgestreckte Zeigefinger nach oben sei. Da konnte Karen nur laut lachen: „Da haben die mich total verarscht.“

Eine Ansicht, die auch Haunerland teilte. „Das hier ist einfach nur eine Verarsche einer Sechsjährigen“, rief der Moderator. Da half es auch nicht, dass Karen anmerkte, dass ihre Töchter schließlich bereits acht Jahre alt seien. Und auch Chris Wackert schien noch mal ein wenig Salz in die Wunde rieseln lassen zu wollen. „Die zwei Achtjährigen haben dich richtig schön verarscht. Vor allem das Schöne wäre, wenn du jetzt irgendwann einmal tatsächlich Gebärdensprache nutzen würdest“, scherzte der Partner von RTL-Moderatorin Steffi Brungs.

Ohje, nur gut, dass sie noch rechtzeitig aufgeklärt wurde. Die Zuschauer bei Instagram jedenfalls amüsierten sich köstlich. „So lustig, wie überzeugt Karen das vorgetragen hat. Absolut gutgläubig“, witzelt beispielsweise einer. Und ein weiterer ergänzt: „Das habe ich mit meinen Eltern auch gemacht und es hat Spaß gemacht.“