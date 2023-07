Frühstücksfernsehen: DAS ist einzigartig – „Jetzt Screenshot machen“

Jeder hat so ein Rezept. Das Rezept aus der Kindheit. Von der Mama vielleicht, oder der Oma. Meistens handelt es sich dabei um echte Hausmannskost. Rouladen beispielsweise, die stets an Feiertagen auf den Tisch kamen. Oder vielleicht ein Salat, der an Geburtstagen immer der absolute Partyhit war. Um Salate solcher Art ging es in dieser Woche auch im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“.

Da hatten die Moderatoren Marlene Lufen, Daniel Boschmann und Lukas Haunerland sich an die Salat-Herstellung gemacht und dabei natürlich auch ihre absoluten Lieblingsrezepte hervorgekramt. Doch was mag man im „Frühstücksfernsehen“ denn so Salattechnisch?

Die Lieblingssalate der „Frühstücksfernsehen“-Stars

Bei Lukas Haunerland ging es deftig zu. „Der Nudelsalat aus dem Ruhrpott. Ringlinudeln, Gurken, ne Runde Fleischwurst“, stellte Daniel Boschmann den Lieblingssalat des Kollegen vor. Wobei, so ganz stimmte das nicht. „Zwei Fleischwürste“, stellte Haunerland klar. Und das ist wichtig! Im Ruhrgebiet braucht’s zwei Fleischwürste.

Etwas filigraner ging es dann bei Marlene Lufen zu. „Das Meisterstück des heutigen Morgens kommt aus dem Hause Lufen“, lobt Boschmann. So hatte die 52-Jährige einen Porree-Salat gemacht. „Aus den Siebzigern, schön noch mit Selleriesalat aus dem Glas und Ananas, Äpfelchen, und so weiter und so fort“, erklärte Marlene Lufen das Geheimnis ihres Familien-Salates.

Marlene Lufen und ihr Porree-Salat

Und sogar das Originalrezept hatte die Sat.1-Moderatorin mitgebracht. „Ich zeige euch jetzt das handgeschriebene Rezept aus dem Jahre… das weiß man gar nicht ganz genau, oder?“, fragte Boschmann mit Blick auf die, mit blauer Tinte geschriebenen Rezeptzeilen. „Anfang der Neunziger, Ende der Achtziger“, schätzte die Moderatorin.

Ein einzigartiger Anblick also. Von daher kommt auch Boschmanns Ansage an die Zuschauer nicht überraschen: „Jetzt Screenshot machen. Das ist hier handgeschrieben von Marlene Lufen.“ Und das sogar mit Kaffeefleck auf dem Papier. Authentischer geht es wirklich nicht!