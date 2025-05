„Frühstücksfernsehen“-Reporterin über Coming-out: „Musste mich all die Jahre verstecken“

Das Sat.1-„Frühststücksfernsehen“ ist bekannt für lustige lockere Sprüche, Lachen und gute Laune pur. Am Freitagmorgen (16. Mai) wurde nun aber ein anderer Ton angeschlagen! Die Gaming-Expertin des „Frühstücksfernsehen“ Phylicia Whitney zeigte sich ungewohnt sentimental und lüftete ein bisher gut behütetes Geheimnis.

„Ich bin lesbisch. Das ist somit mein Coming-out und ich lasse hier die Bombe platzen“, sagte die „Frühstücksfernsehen“-Bekanntheit geradeheraus. Und obwohl es so einfach aussah, kostete es die Moderatorin sehr viel Mut und Überwindung. Als sie ihre persönliche Geschichte erzählt, werden die Gründe dafür schnell deutlich!

„Frühstücksfernsehen“-Bekanntheit wagt großen Schritt

„Ich musste mich all die Jahre verstecken, besonders in dieser männerdominierten Branche, wo man viel mit Frauenfeindlichkeit zu kämpfen hat zum einen und zum anderen auch mit Homophobie. Ich habe den Gaming-Markt in den letzten Jahren beobachtet und es ist eine Entwicklung da. Es wird immer bunter und bunter und deswegen habe ich jetzt den Mut gefasst, um mir meine Identität sozusagen zurückzuholen.

Weiter sagt sie: „Ich hatte damals ein Alleinstellungsmerkmal als Hetero-Frau. Trotzdem wurden mir die Kompetenzen abgesprochen, weil ich eine Frau bin, dass ich nichts kann oder nichts weiß im Gaming-Bereich.“ Gegenüber „t-online“ verrät die „Frühstücksfernsehen“-Bekanntheit wenig später: „Ich war sehr aufgeregt, weil es für mich so ein großer Schritt war, zum ersten Mal über meine sexuelle Orientierung zu sprechen. Es ist etwas ganz Privates, es ging um meine Identität.“

Phylicia Whitney erhält viel Zuspruch

Auch auf Instagram veröffentlicht das „Frühstücksfernsehen“ Phylicia „Flitzi“ Whitneys berührende Geschichte. Die Zuschauer sind hellauf begeistert, wie anhand der durchweg positiven Kommentare schnell deutlich wird:

„So stark Flitzi!“

„Du kannst so stolz auf dich sein Flitzi!“

„Respekt… egal was andere sagen, Du bist ein Mensch und so wie Du bist, bist Du toll!“

„Sehr berührend & im Jahr 2025 unfassbar! Man sollte meinen, die Menschheit hat sich weiter entwickelt, aber leider ist das Gegenteil der Fall. Ich wünsche Flitzi alles Glück der Welt & ganz viel Kraft.“

„Super stark! Du bist so toll und ich find es so mutig!“

