„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren sind kaum wiederzuerkennen – „Ach du Scheiße“

Seit über 30 Jahren begleiten die Moderatoren des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ die Zuschauer in den Morgen. Zwischen 5.30 und 10 Uhr gibt es neben tagesaktuellen Nachrichten aus der Welt auch mal die ein oder andere spaßige Studio-Aktion mit Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing und Co.

Wer nicht genug von der Sendung bekommt, der kann nachträglich noch bei Social Media reinschauen. Denn dort werden zahlreiche Inhalte der Sendung aufbereitet und von den Verantwortlichen geteilt. Neulich sorgte ein Video mit vier „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren für Belustigung unter den Fans.

„Frühstücksfernsehen“-Stars nutzen ungewöhnlichen Filter

Auf Instagram geben sich so ziemlich alle Nutzer größte Mühe, um sich selbst perfekt in Szene zu setzen. Dabei ist es kein Geheimnis, dass der ein oder andere dafür auch mal Filter benutzt. Straffere Haut, eine schlankere Figur oder volleres Haar: In den sozialen Netzwerken wird oft getrickst.

Doch nicht so im „Frühstücksfernsehen“! Denn dort zeigen sich Karen Heinrichs, Daniel Boschmann, Marlene Lufen und Chris Wackert mit einem Filter, der sie älter aussehen lässt. Graues Haar, Fältchen und Augenringe statt ein makelloses Erscheinungsbild. Das kommt bei den Fans super an.

Zuschauer feiern neuen Look

Für die Moderatoren ist der eigene Anblick des älteren Ichs natürlich erstmal befremdlich. Währen Boschi die Ähnlichkeit zu seinem Vater sieht, kommt Marlene Lufen aus dem Staunen gar nicht raus: „Ach du Scheiße! So sieht es dann irgendwann aus. Man muss sich auch mit diesem Spiegelbild anfreunden.“

Die Fans auf Instagram scheinen nichts dagegen zu haben, dass die Moderatoren älter werden. Im Gegenteil: Sie feiern diesen kurzen Blick in die Zukunft. „Ich gucke mir das Frühstücksfernsehen gerne an, wenn ihr zukünftig so ausseht! Wir altern heute doch alle“, schreibt ein Zuschauer. Ein zweiter kommentiert: „Jeder wird alt und man sieht im Alter auch gut aus und ihr auch.“