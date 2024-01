„Frühstücksfernsehen“-Star schaut Dschungelcamp – und fällt fast vom Glauben ab

Trash-TV-Fans kommen aktuell wieder voll auf ihre Kosten: Seit Freitagabend (19. Januar) flimmert das Dschungelcamp auf RTL über die Bildschirme! Mit dabei sind unter anderem GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff, „Love Island“-Star Mike Heiter und Ex-Nationalspieler David Odonkor. Ein „Frühstücksfernsehen“-Star schaltete zur Auftaktfolge ein – und fiel fast vom Glauben ab.

Auch bei der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel hat RTL wieder einen bunten Cast mit unterschiedlichen Charakteren zusammengestellt. Einige von ihnen stechen mit ihrer Art oder ihrem Aussehen hervor. Besonders letzterer Punkt ist auch „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen nicht entgangen.

„Frühstücksfernsehen“-Star hat nur eine Frage

Die Sat.1-Moderatorin teilte in ihrer Instagram-Story ein Video. Sie hält die Kamera auf ihren Fernseher, hat währenddessen das Dschungelcamp eingeschaltet. In dem Moment wird eine Szene eingeblendet, welche zunächst unter anderem Cora Schumacher (Ex von Formel-1-Star Ralf Schumacher), Kim Virgina Hartung (Reality-TV-Star) und Leyla Lahour (Reality-TV-Star) zeigt.

Und Blumhagen fällt beim Anblick der Dschungelcamp-Kandidatinnen fast vom Glauben ab. „Seit wann sind alle Frauen gebotoxt, haben aufgespritzte Lippen, falsche Haare, falsche Wimpern, falsche Fingernägel, gemachte Brüste…?“, kommentiert die 46-Jährige die TV-Szene.

Cora Schumacher sorgte direkt für Aufsehen

Eine Frage, auf welche die Moderatorin wohl keine eindeutige Antwort bekommen dürfte. In Zeiten von perfekt inszenierten Fotos auf Instagram ist der Druck bei vielen Frauen, aber auch Männern, hoch. Letztendlich muss sich jeder selbst in seinem Körper wohlfühlen.

