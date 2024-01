Dschungelcamp: Pikante Sex-Beichte von Cora Schumacher – „Berühmt und minimal jünger als ich“

Kaum sitzen die Promis im Dschungelcamp, werden die wichtigen Themen besprochen. Es geht natürlich um das Thema Sex. Ganz offen und ehrlich bequatschen die Camper ihr privates Sexleben und geben sogar preis, wann sie das letzte Mal Geschlechtsverkehr hatten – und mit wem. Cora Schumacher hält sich zunächst bedeckt. Doch dann platzt es förmlich aus ihr heraus.

Dschungelcamp: Kandidat hatte kurz vor Start noch Sex

Am Nachmittag haben sich einige Kandidaten versammelt, um über ihr Sexualleben auszupacken. Worüber sollte man sonst mit Menschen reden, die man seit wenigen Stunden kennt? Influencer Twenty4tim macht den Anfang und berichtet von seiner letzten Bettgeschichte. Und die ist gar nicht mal so lange her.

+++ Oliver Pocher: Video zeigt sein neues Single-Leben – „Nach Trennung alles teurer“ +++

Der 23-Jährige hatte kurz vor seinem Einzug noch Sex! „Und deswegen hatte ich auch so einen schönen Glow beim Einzug!“, erzählt er stolz. Cora Schumacher fragt ihn anschließend, ob er sich einen der Ranger geklärt habe. Das verneint der Influencer sofort. „Nein, so random einen Boy aus Australien!“, klärt er auf. Das bringt Cora zum Nachdenken. Prompt fällt ihr wieder ein, mit wem sie zuletzt intim wurde. Er ist kein Unbekannter.

Dschungelcamp: Sex-Beichte von Cora Schumacher

Die Ex-Frau von Ralf Schumacher kann sich letztendlich doch noch an ihren letzten Sex-Partner erinnern und plaudert drauflos: „Das war, bevor ich Corona hatte. Bei der Person habe ich mich mit Corona angesteckt! Der ist ein famous Boy und minimal jünger als ich.“ Da werden ihre Mitstreiter natürlich sofort hellhörig. Sie wollen mehr Details.

Doch Cora Schumacher will nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. „Ihr stellt mich immer so dar, als würde ich nur bumsen wollen. Nein, ich bin so ein bisschen verknallt halt! Oh Gott, wenn ihr wüsstet“, sagt sie zu den andern Campern.

Im Dschungeltelefon hüllt sie sich anschließend wieder in Schweigen. Lediglich eine Information bestätigt sie den Zuschauern: Ihr Letzter ist ebenfalls ein Promi! „Na gut, man kennt den halt!“, sagt sie. Bleibt abzuwarten, ob da noch ein Name fallen wird oder es für immer das Geheimnis zwischen dem Unbekannten und Cora Schumacher bleiben wird.