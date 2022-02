Florian Silbereisen: Traurige Einsicht des Showmasters – „Jetzt ist gut“

Für Florian Silbereisen läuft es in den vergangenen Jahren richtig rund. Selbst das plötzliche Liebes-Aus mit Schlagerkönigin Helene Fischer 2018 hat seiner Karriere nicht geschadet. Im Gegenteil: Der Frauenschwarm ist ein gefragter Gast in unzähligen TV-Formaten.

Ob als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“, als Kapitän beim „Traumschiff“, als Rategast in ARD- und ZDF-Quizshows oder als Sänger in diversen Musikshows. Florian Silbereisen hat scheinbar alles erreicht, wovon man im Showbusiness träumen kann – könnte man meinen.

Florian Silbereisen: Verpasste Chance! Dieser Star geht ihm nicht mehr aus dem Kopf

Doch auch ein Showmaster wie Florian Silbereisen plagen unerfüllte Träume, wie er im „Stern“-Interview offenbart. Dabei geht es weniger um sein Privatleben, über das nur sehr wenig bekannt ist, sondern um seine Ziele als TV-Star.

Florian Silbereisen verrät, welchen Wunsch er sich niemals erfüllen kann. Foto: imago/Christian Schroedter

Kein Geringerer als Fernsehlegende Peter Alexander soll dahinter stecken. Der Österreicher galt von Mitte der 1950er bis Mitte der 1990er-Jahre als einer der populärsten Unterhaltungskünstler im deutschen TV. Für Florian Silbereisen wurde er später sogar zu einem großen Vorbild.

„Er war kein Idol meiner Jugend, da kannte ich ihn überhaupt nicht. Aber als ich selbst die Möglichkeit bekam, auf der Bühne zu stehen, habe ich mir natürlich die großen Showmaster angeschaut, und Peter Alexander stach für mich raus“, gibt Silbereisen preis.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seit Januar 2022 ist er als neuer DSDS-Juror bei RTL zu sehen

Florian Silbereisen wehmütig: „Wir haben das noch versucht“

Doch zu einem persönlichen Treffen zwischen Florian Silbereisen und Peter Alexander sei es nie gekommen. Dabei steht der Schlagerstar schon seit 1999 auf der Bühne und moderiert seit 2004 sogar eigene Musikshows. Peter Alexander wiederum gab im Januar 2005 seinen letzten offiziellen TV-Auftritt.

Peter Alexander starb am 12. Februar 2011 in Wien. Foto: IMAGO / United Archives

Florian Silbereisen erinnert sich noch genau an diese Zeit: „Ich fand es toll, wie er sich aus der Öffentlichkeit verabschiedet hat: Er hat es verkündet und durchgezogen. Ihn in meiner Show zu haben, war damals mein größter Traum. Wir haben das noch versucht, aber er hat gesagt: Jetzt ist gut.“

Ein Wunsch, der niemals in Erfüllung gehen wird. Am 12. Februar 2011 ist Peter Alexander im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt Wien gestorben.

