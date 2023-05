Florian Silbereisen lässt die Bombe platzen – Fans können es kaum glauben

Was mussten die Fans von Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen in den letzten Jahren nicht alles mitmachen: Durch das Corona-Virus und die damit einhergehenden Beschränkungen wurden zahlreiche TV-Termine und Konzerte des 41-Jährigen abgesagt. Ganz zum Leid seiner Anhänger.

Eine dieser Veranstaltungen ist unter anderem der „Schlagerbooom“, welcher eigentlich am 22. Oktober in der Westfalenhalle in Dortmund stattfinden sollte. Ein Ersatztermin ist bereits verkündet worden. Nun gibt es weiteren Grund zur Freude, wie Florian Silbereisen höchstpersönlich auf Instagram verkündet.

Florian Silbereisen präsentiert „Schlagerbooom“

Der „Schlagerbooom“ wird bekanntermaßen erstmalig als Open-Air-Veranstaltung gefeiert. Und nun verrät der Moderator des Abends endlich auch, welche Gäste er am 1. Juli 2023 in das Stadion Kitzbühel eingeladen hat. Seine Fans freuen sich riesig auf das bevorstehende Event.

In einem Instagram-Video überbringt Florian Silbereisen die frohe Botschaft nun. „Ich verspreche euch, es wird ein wahnsinniges Spektakel. Alle Stars werden zu uns kommen“, erzählt der Schlagerstar. Und er soll Recht behalten: Die Gästeliste kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

Das sind die Gäste beim „Schlagerbooom“

Florian Silbereisen hat keine Kosten und Mühen gescheut und die Crème de la Crème der Schlagerszene eingeladen. Unter anderem mit dabei sind: Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Vicky Leandros, Andy Borg, Michelle, Mireille Mathieu, Ross Antony, Melissa Naschenweng, “Bergdoktor”-Star Mark Keller, Al Bano und Romina Power und Anastacia .

Alle Schlagerfans sollten sich bei diesem Aufgebot an Musikern also mit dem Kauf eines Tickets beeilen. Diese gibt es schon ab 73,80 Euro und gehen bis zu 103,80 Euro. Wir sind sicher: Es wird wieder mal ein Fest!

