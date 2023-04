Florian Silbereisen: SIE sackte vor seiner ARD-Show plötzlich zusammen

Florian Silbereisen ist trotz seiner gerade einmal 41 Jahre bereits ein alter Hase im Schlager-Showgeschäft. Der Entertainer ist ein echtes Multitalent. Ob als Sänger auf der Bühne, als DSDS-Juror am Jurypult, oder als Kreuzfahrt-Kapitän beim ZDF-„Traumschiff“ – es gibt wohl keine Herausforderung, der sich Florian Silbereisen nicht stellen würde.

Auch eine mehrstündige Liveshow ist für Silbereisen längst zur Routine geworden. Während er selbstsicher durch das Programm führt, kann bei seinen Gästen hingegen schon mal die Nervosität überhandnehmen. Schlager-Kollegin Marina Marx ist genau das passiert. Jetzt hat sie zum ersten Mal darüber gesprochen, wie ihr Auftritt in der Show von Florian Silbereisen beinahe nie stattgefunden hätte.

Florian Silbereisen sorgt bei Schlager-Kollegin für Nervosität

Als Florian Silbereisen 2019 die „Schlagerchampions“ moderiert, sind echte Hochkaräter mit dabei. Helene Fischer, Roland Kaiser, oder Maite Kelly, sie alle sind bereits seit Jahren erfolgreich und waren damals zur Freude der Fans in der ARD zu sehen.

Auch Newcomerin Marina Marx, die in dem Jahr ihre erste Single veröffentlicht hat, durfte sich über eine Einladung freuen. Als sie dann überraschend vom Moderator auf die Bühne gebeten wurde, um ihren Song zu singen, ging plötzlich alles ganz schnell. Gegenüber „Meine Schlagerwelt“ erzählt sie jetzt Jahre später: „Du hast so viel Adrenalin und dann weißt du, du stehst gleich auf einer Riesen-Mega-Bühne vor keiner Ahnung wie vielen tausend Menschen und dann ist einfach alles in mir zusammengesackt.“

Marina Mark spricht über Kreislauf-Kollaps

Die Sängerin hatte hinter der Bühne in der Maske einen Kreislauf-Kollaps. Der Grund: Die Aufregung war zu groß. Schnelle Hilfe gab’s von den Anwesenden, die mit kalten Handtüchern sofort zur Stelle waren.

Aber nicht nur ihr Kreislauf machte damals dicht. Auch ihr Kopf wollte einfach nicht so, wie Marina. Kurz vor ihrem Auftritt passierte ihr das, wovor vermutlich viele Künstlerinnen und Künstler Angst haben, sie konnte sich einfach nicht mehr an ihren Text erinnern.

Dank der Google-Suche einer Mitarbeiterin am Set konnte die Sängerin ihre Erinnerung dann aber nochmal auffrischen und ihr Auftritt wurde ein voller Erfolg. Von dem Beinahe-Ausfall mitbekommen, hatten die Fans natürlich nichts.