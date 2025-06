Florian Wirtz: Noch vor Liverpool-Wechsel- erste Enthüllungen um Superstar

Florian Wirtz bleibt nach dem Länderspiel gegen Frankreich unverletzt. Das ist die wichtigste Nachricht für den FC Liverpool und Bayer Leverkusen. Somit kann der Hammer-Transfer schon in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Beide Mannschaften befinden sich in einer heißen Verhandlungsphase um Florian Wirtz. Währenddessen gibt es schon Enthüllungen für die Zeit nach der Verkündung des Wechsels.

Florian Wirtz: Rekordablöse steht im Raum

Die Ablöseforderung Leverkusens beträgt 150 Millionen Euro. Beide Vereine haben sich zuletzt über die Bedingungen angenähert. Liverpool plant laut Berichten, rund 140 Millionen Euro aus Fix-Ablöse und Nachzahlungen zu bieten. Weitere erfolgsabhängige Prämien könnten hinzukommen, sind jedoch schwer zu erreichen.

Nach der Vertragsunterzeichnung wird Florian Wirtz einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Anschließend beginnt sein wohlverdienter Urlaub. Sowohl mit Leverkusen als auch mit der deutschen Nationalmannschaft hatte er eine anstrengende Saison hinter sich.

Das Liverpool-Abenteuer startet

Am 7. Juli nimmt Florian Wirtz am ersten Liverpool-Training teil. Sein Debüt gibt er am 13. Juli gegen Preston North End. Danach folgt eine Asien-Tour mit Freundschaftsspielen in Hongkong und Japan. Dort trifft Liverpool auf Milan und die Yokohama F. Marinos.

Alle in Liverpool warten gespannt auf den Hammer-Transfer des Sommers. Ob der deutsche Nationalspieler dort auch die Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Mit solch einer brutalen Ablösesumme ein neues Abenteuer zu beginnen, wird ohnehin schon eine schwierige Herausforderung für Wirtz.

