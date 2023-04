Florian Silbereisen feiert Show-Premiere! DAS gab’s noch nie

In der Vergangenheit machte Florian Silbereisen vor allem als singender Moderator von sich reden. Nach dem großen Schlagerabschied von Jürgen Drews im Januar 2023 in der ARD (hier mehr dazu) ist es um den Entertainer allerdings ruhig geworden.

Zumindest wenn es um seine Bühnen-Karriere geht. Denn als Kapitän Max Parger steuerte er an Ostern kürzlich noch das „Traumschiff“ sicher durchs ZDF-Programm. Umso größer dürfte die Freude seiner Fans jetzt sein, dass Florian Silbereisen in naher Zukunft auch wieder live auf der Bühne zu sehen sein wird, denn es gibt konkrete News.

Florian Silbereisen feiert Show-Premiere

Schon am 1. Juli ist Florian Silbereisen mit vollem Elan zurück und zwar mit einer Stadionshow, die es so noch nie gab. In der Ankündigung vom Veranstalter heißt es von Silbereisen: „Zusätzlich zum ‚Schlagerboom‘ in der Dortmunder Westfalenhalle gibt es in diesem Jahr zum allerersten Mal auch ein ‚Schlagerboom Open Air‘ – mit einer Bühne mitten im Stadion, mit Lichtermeer und Feuerwerk! Das wird gigantisch: Stadionstimmung pur! Ich kann es kaum erwarten!“

Stattfinden soll das Open-Air-Event allerdings nicht in der Dortmunder Westfalenhalle, wie das, seit 2016 bestehende Original, sondern in Österreich in Kitzbühel. Der Ort ist vor allem bei Wintersport-Fans sehr beliebt. Jährlich findet hier das Hahnenkamm-Rennen statt. Nach dem Schnee-Spaß im Januar bringt Florian Silbereisen im Juli den Sommer in die Region.

Erste Gäste für Florian Silbereisen-Show stehen schon fest

Wer für das Mega-Event keine Tickets bekommt, kann zumindest im TV teilnehmen. Denn: Die Show wird am 1. Juli ab 20.15 Uhr in der ARD und im ORF übertragen. Doch damit nicht genug, denn es stehen auch schon die ersten Gäste fest. Andreas Gabalier, DJ Ötzi und Howard Carpendale sind mit Sicherheit dabei.

Mehr News:

Für Gabalier ist der Auftritt ein echtes Heimspiel, denn der selbsternannte Volks-Rock’n’Roller kommt gebürtig aus Österreich. Und auch DJ Ötzi ist hier zu Hause. Er wurde nur wenige Kilometer vom Veranstaltungsort geboren.