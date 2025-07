„So was gab’s noch nie!“ – „Bares für Rares“-Team völlig baff nach Müllfund

Horst Lichter (63) ist aus dem Häuschen: „Das ist eine Granate! So was hatten wir noch nie hier gehabt!“ Doch was lässt den Moderator so schwärmen? Studentin Helen Bose aus Münster bringt ein Tellurium mit, gefunden neben einem Müllcontainer. „Das stand da so rum“, erzählt sie. Der Besitzer erlaubte ihr, es mitzunehmen.

Experte Sven Deutschmanek (49) erklärt: „Es stellt die Bewegungen von Sonne, Mond und Erde dar.“ Das Tellurium stammt vermutlich aus den 1930er- oder 1940er-Jahren, hergestellt vom Columbus Verlag. Es ist selten, trotz kleiner Mängel. Ob das Fundstück von der Straße das Konto der Studentin klingeln lässt?

„Bares für Rares“: Studentin macht große Augen

Deutschmanek schätzt den Wert auf 250 Euro. Ein toller Gewinn, denn Helen zahlte nichts dafür. Im Händlerraum sind Wolfgang Pauritsch (53) und Christian Vechtel (50) begeistert. Sie kurbeln am „Männerspielzeug“ herum. Walter Lehnertz (58) fragt ungläubig: „Wo gefunden? Im Sperrmüll?“ Dann zögert er keine Sekunde.

„Also meine 80 Euro haste auf jeden Fall“, versichert der Antiquitätenhändler. Doch dabei bleibt es nicht und der Preis steigt. Am Ende bietet „Waldi“ 350 Euro und gewinnt die Auktion. Helen kann ihr Glück kaum fassen. Ein unglaublicher Deal für einen Müllfund. Ein Glücksgriff, der ihr ein dickes Plus auf dem Konto beschert hat.

