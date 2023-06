„Fernsehgarten“: ZDF will sie verpflichten – „Um Himmels willen“

Jede Woche aufs Neue begrüßt Andrea, Kiwi, Kiewel ihr Publikum am Sonntagsmittag zum ZDF-„Fernsehgarten“. Trotz wechselnder Mottos haben die Shows alle eins gemeinsam – ihr buntes Unterhaltungsprogramm. Dafür verantwortlich sind vorzugsweise die geladenen Gäste.

Wobei es in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Auftritt gab, der für jede Menge Gesprächsstoff sorgte. Im letzten Jahr waren es noch DJ Robin und Schürze, die mit ihrem Skandal-Song „Layla“ dem Publikum einheizten. 2023 könnte es ein Schlager-Duo sein, das erst vor wenigen Monaten seinen ersten großen Auftritt feierte. Jetzt sieht es ganz danach aus, als seien die Verantwortlichen beim ZDF motiviert, sie für den „Fernsehgarten“ zu verpflichten.

„Fernsehgarten“: SIE könnten bald auch hier auftreten

Die Rede ist von niemand geringerem als „Jenny und Mel“. Das Power-Duo feierte seine Premiere fernab von Schlager-Liveshows wie „Immer wieder sonntags“ und Co. beim Streaminganbieter Prime Video. Und zwar in der Unterhaltungsshow „LOL: Last one Laughing“ mit Michael „Bully“ Herbig.

Wem „Jenny und Mel“ nichts sagt, dürfte mit Bastian Pastewka und Anke Engelke deutlich mehr anfangen können. Die Comedians sorgten schon 2011 mit ihrer Parodie des Volksmusik-Duos Marianne und Michael für Begeisterung, jetzt präsentierten sie sich mit ganz eigenem Look, aber immer noch genauso humorvoll bei Prime Video.

ZDF reagiert auf Fan-Anfrage

Ihr Album mit dem Namen „Gefühle sind kein Fleisch-Ersatz“ sorgte bei den Fans der Comedy-Serie in Folge vier für jede Menge Lacher und ging auf der Social-Media-Plattform TikTok viral. Kein Wunder also, dass ein Fan sich jetzt an das ZDF-Team wandte und auf Twitter fragte: „Wann endlich im ‚Fernsehgarten‘?“

Das ZDF reagierte prompt und twitterte zurück: „Lieber Bastian Pastewka, wann endlich?“ Und was halten andere Zuschauer von der Idee? Die sind ganz begeistert davon, wie die Kommentare auf Twitter zeigen.

„Überfällig“, „Dafür zahle ich gerne den Rundfunkbeitrag“, „Da würde ich auch 5 Euro extra Rundfunkgebühren überweisen“ oder „Wehe, wenn nicht“, heißt es hier. Ein Fan merkt allerdings an: „Um Himmels willen! Ich habe Tage gebraucht, um den Ohrwurm aus den Gehörgängen zu kriegen.“ Diese Gefahr ist bei Zeilen wie „Shoo, shoo, shoo. Sha, sha, sha, hallo Universum, ja was haben wir denn da“, durchaus gegeben. Einige mögliche Termine für einen Auftritt gäbe es jedenfalls in diesem Jahr noch.

Die Folgen des ZDF-„Fernsehgarten“ sind nach der Live-Ausstrahlung online in der Mediathek abrufbar.