„Fernsehgarten“: Spott nach Playback-Panne – Zuschauer gnadenlos! „Zum Fremdschämen“

Am Sonntagmittag (4. Juni 2023) wurde im „Fernsehgarten“ das Tanzbein geschwungen. Unter dem Motto „Discofox“ wurde im ZDF-Freilichtstudio in Mainz nicht nur gesungen, sondern auch ordentlich getanzt. Dazu empfing Moderatorin Andrea Kiewel zahlreiche Gäste aus der Branche in ihrer Sendung.

Wenn es ums Tanzen geht, dürfen die zwei wohl nicht fehlen: „Let’s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova und ihr Profipartner Valentin Lusin heizten dem Publikum mit einer beeindruckenden Darbietung ordentlich ein. Doch auch musikalisch hatte der „Fernsehgarten“ einiges zu bieten. Einer Schlager-Legende unterlief jedoch ein fataler Fehler.

„Fernsehgarten“: Hansi Hinterseer mit Playback-Panne

Er gehört zu den absoluten Größen der Schlagerwelt: Mit Hits wie „Komm mit mir“ oder „Amore Mio“ begeistert Hansi Hinterseer das Publikum schon seit Generationen. Kein Wunder also, dass er im ZDF-Fernsehgarten gleich mehrere Auftritte hat. Die Gäste vor Ort klatschen bei seinen Performances begeistert mit und feiern den 69-Jährigen.

Bei den Zuschauern vor den Bildschirmen sieht das Ganze jedoch etwas anders aus. Denn diese bemerken recht schnell, dass Hansi Hinterseer deutliche Probleme mit seinem Playback hat. Mal singt er den falschen Text, mal singt er gar nicht erst. Das sorgt bei einigen Zuschauern für lange Gesichter.

Zuschauer fassungslos

Im Vorfeld haben sich die „Fernsehgarten“-Fans auf Hansi Hinterseer gefreut. Doch als die TV-Zuschauern die Playback-Panne bemerken, macht sich Ärger breit. Auf Facebook und Twitter tauschen sich die Fans aus:

„Die Beziehung zwischen Hansi Hinterseer und dem Playback würde ich heute auch als ‚kompliziert‘ bezeichnen.“

„Bei Hansi Hinterseer sogar das komplette Vollplayback.“

„Er kam von Anfang an nicht ins Playback rein.“

„Für die Jahre, die er im Showbusiness ist, war das ein schlechtes Playback. Schade!“

„Zum Fremdschämen. Wenn schon Playback, sollte man sich zumindest auf seinen Auftritt vorbereiten.“

Doch im Gegensatz zu den negativen Kommentaren, sprechen viele „Fernsehgarten“-Fans auch ihre Bewunderung gegenüber Hansi Hinterseer aus und feiern den legendären Schlagerstar auch trotz Playback-Fiasko.