ESC-Star Ikke Hüftgold mit bewegender Nachricht: „Bitte nehmt euch zwei Minuten Zeit“

ESC-Star Ikke Hüftgold: Das ist die absolute Stimmungskanone mit Party-Krachern wie „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ oder „Eine Muh, eine Mäh“. Doch der Musiker kann auch ganz leise Töne anschlagen. In seiner Instagram-Story teilte er jetzt einen emotionalen Aufruf mit seinen rund 196.000 Followern.

Die schrecklichen Ereignisse rund um das Erdbeben in der Türkei und Syrien lassen auch die Stars nicht kalt: Mittlerweile sind über 15.000 Menschen gestorben. Hinzu kommen 70.000 Verletzte. Und: Unter den Trümmern werden immer noch zahlreiche Menschen vermutet! ESC-Star Ikke Hüftgold startete jetzt einen emotionalen Appell an seine Fans. Per Instastory meldete er sich zu Wort.

ESC-Star Ikke Hüftgold ruft zum Spenden für die Türkei und Syrien auf

„Bitte nehmt euch zwei Minuten Zeit“, schreibt er zu dem kurzen Video-Clip dazu. „Gemeinsam für die Erdbeben-Opfer! Ihr und die Summerfield Kids Foundation – gemeinsam mit Nazan Eckes und Summercem.“ Mit ernster Miene spricht er zu seinen Fans: „Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen: Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien mit über 15.000 Toten mittlerweile, darunter viele, viele Kinder, hunderttausende Obdachlose und Millionen, die betroffen sind von Leid und Elend.“

In einem weiteren Instagram-Beitrag ruft der 46-Jährige seine Follower zum Spenden auf. „Seid bitte mit uns an der Seite der unzähligen Menschen, den tausenden Kindern, die ihre Familien oder gar ihr Leben verlieren mussten! Lasst uns zeigen, dass Hilfsbereitschaft keine Grenzen kennt. Jeder Euro zählt.“ Bleibt nur zu hoffen, dass die Überlebenden und Hinterbliebenen die tragischen Ereignisse irgendwie verarbeiten können…

