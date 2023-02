ESC-Star Matthias Distel aka Ikke Hüftgold: Auftritt in der ARD wird verschoben

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – dieses Motto dürfte jetzt zumindest auch für Matthias Distel alias Ikke Hüftgold gelten. Der Schlagerstar sorgte zuletzt für mächtig Aufsehen: Er ist der letzte Kandidat, der beim Vorentscheid um das Ticket für Deutschland beim ESC kämpfen darf. Jetzt stand ein Interview in der ARD auf dem Plan – doch dazu wird es vorerst nicht kommen…

Am heutigen Montag (6. Februar) steht nicht etwa der Eurovision Song Contest im Vordergrund. Viel mehr erschüttert das schwere Schicksal in Syrien und der Türkei die Welt: Bei einem schweren Erdbeben kamen über 2.000 Menschen ums Leben – die Zahl steigt weiter. Für die ARD ein drastischer Grund, das Programm zu ändern!

ARD verschiebt Interview mit Ikke Hüftgold

„Aufgrund des schrecklichen Erdbebens in der Türkei wird sich die heutige Sendung ‚Hart aber fair‘ diesem dramatischen Ereignis widmen“, teilte Matthias Distel aka Ikke Hüftgold in seiner Instagram-Story am frühen Nachmittag mit. Die ARD entschloss sich dazu, eine Sondersendung zu den aktuellen Geschehnissen einzuplanen.

Mehrere Themen:

Die Fans des Ballermann-Stars und „Layla“-Produzenten müssen sich nur etwas gedulden. Das geplante Interview mit dem 46-Jährigen soll zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt werden. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer“, schrieb Matthias und hoffte auf großes Verständnis seitens seiner Community.

ARD ändert TV-Programm am Abend

Übrigens betrifft die Programmänderung den kompletten TV-Abend in der ARD. Anstelle der Karnevalsveranstaltung „Wider den tierischen Ernst“ mit Außenministerin Annalena Baerbock startet direkt zur Primetime um 20:15 Uhr ein Brennpunkt-Spezial mit dem Titel „Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien“.

Im Anschluss folgt die „Hart aber fair“-Sondersendung. Dort wollen sich die Experten vor allem mit der Frage „Wie können wir helfen?“ befassen.