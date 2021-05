ESC 2021: Klatsche für Deutschland! DIESE Worte von Jendrik machen es noch schlimmer

Die Klatsche von Deutschland beim ESC 2021 muss noch verdaut werden. Doch mit einem Satz machte Diese Kandidat Jendrik alles nur noch schlimmer.

Die Hoffnung war groß, dass Jendrik beim ESC 2021 glänzt und den Pokal endlich wieder nach Deutschland holt. Doch daraus wurde leider nichts. Im Gegenteil: Am Ende des Abends ging der Teilnehmer mit einer Gesamtpunktzahl von drei Punkten nach Hause – und wehrt sich jetzt mit einem Mittelfinger gegen die Kritik.

ESC 2021: Nach der heftigen Pleite – Jendrik zeigt allen den Mittelfinger

Und es kommt noch schlimmer: Denn jetzt kommt heraus, dass Jendrik den ESC 2021 nie wirklich gewinnen wollte. Hat die Jury etwa den falschen Sänger ins Rennen geschickt?

Die XXL-Hand war ein fester Bestandteil von Jendriks Performance. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie geht man mit so einer heftigen Pleite um? Die einen verdrücken ein paar Tränen der Enttäuschung, die anderen werden mürrisch. ESC-Teilnehmer Jendrik entscheidet sich wiederum dazu, einen riesigen Mittelfinger an alle Kritiker zu schicken. Gemeinsam mit der Tänzerin, die beim ESC 2021 neben ihm in einem überdimensionalen Hand-Kostüm auftrat, lässt er ein eindeutiges Foto von sich nach der Preisverleihung schießen.

Lediglich der Mittelfinger der XXL-Hand ist in die Höhe gestreckt. Jendrik sitzt mit dem Rücken zur Kamera – aus Trotz oder bloßer Ignoranz? In seinem Lied sang der 26-Jährige schließlich davon, dass er keine Zeit für Hater habe: „Ich fühle keinen Hass. Ich fühle nur Mitleid.“

ESC 2021: Jendrik wollte nie gewinnen – Zuschauer sind stinksauer

Zu dem provokanten Schnappschuss schreibt Jendrik bei Instagram: „Ehrlich gesagt, habe ich schon gedacht, dass das passieren könnte, aber eine gute Platzierung war nie der Grund, warum ich am ESC teilnehmen wollte – aber das wisst ihr ja alle – ich wollte teilnehmen, um dieses Ereignis persönlich zu erleben – das Feiern von Musik, Kulturen und Gemeinschaft.“

Jendrik hat also nicht mitgemacht, um als Gewinner des Abends hervorzugehen, sondern um schlichtweg Spaß zu haben und eine positive Botschaft rüberzubringen. Kein schlechter Ansatz, doch dass man damit keine Preise gewinnt, liegt wohl auch auf der Hand.

Jendrik beim ESC 2021 mit dem überlebensgroßen Zeigefinger. Foto: picture alliance/dpa/AP | Peter Dejong

Für sein ehrliches Statement erhält Jendrik reichlich Gegenwind. Die Zuschauer haben für solch eine Einstellung nämlich gar kein Verständnis, wie die Instagram-Kommentare zeigen:

„Dann besser verzichten als sowas.“

„Mit dem Ziel nicht zu gewinnen, das muss man den Leuten erstmal erklären.“

„Der ESC ist doch keine Erlebnisveranstaltung, sondern ein Wettbewerb!“

Puh, scheint so, als würde es nicht leicht für Jendrik werden, die ESC-Pleite vergessen zu machen.

Warum sich einige der Zuschauer am Samstagabend sogar für Deutschland geschämt haben, erfährst du hier.

