ESC 2021: Helene Fischer sollte genau zuschauen – ER ist der Grund

Lange ist es nicht mehr hin, dann startet in Rotterdam der „ESC 2021“. 26 Nationen wetteifern um die Eurovision-Krone. Helene Fischer ist leider nicht dabei. Und doch sollte die Schlagerkönigin am Samstagabend unbedingt einschalten.

Denn dann könnte Helene Fischer einen guten Bekannten dabei beobachten, wie er über das Wohl und Wehe der „ESC 2021“-Teilnehmer mitbestimmt.

ESC 2021: Darum sollte Helene Fischer besonders gut hinschauen

So wird Helene Fischers langjähriger Manager Uwe Kanthak in der deutschen „ESC 2021“-Jury sitzen. Das gab der NDR in der Nacht zu Samstag bekannt.

Die Startreihenfolge beim ESC 2021:

Zypern Albanien Israel Belgien Russland Malta Portugal Serbien Vereintes Königreich Griechenland Schweiz Island Spanien Moldavien Deutschland Finnland Bulgarien Litauen Ukraine Frankreich Aserbaidschan Norwegen Niederlande Italien Schweden San Marino

Neben Uwe Kanthak werden auch Schauspielerin Janin Ullmann, „The Voice of Germany“-Siegerin Ivy Quainoo, Musikproduzent Matthias Arfmann und Moderator Constantin Zöller in der deutschen Jury sitzen.

Helene Fischer und ihr Manager Uwe Kanthak. Foto: IMAGO / POP-EYE

Die fünf haben die Aufgabe, die verschiedenen Künstler zu bewerten und ihnen bis zu zwölf Punkte zu vergeben. Dazu gibt es noch ein Publikumsvoting, das genauso viel zählt wie das Voting der Jury.

ESC 2021: Helene-Fischer-Manager Uwe Kanthak freut sich auf die Aufgabe

Für Helene-Fischer-Manager Uwe Kanthak ist die Aufgabe in der Jury eine große Freude.

„Beim ESC feiern Millionen Menschen die Musik und ihre Künstlerinnen und Künstler. Er steht für Völkerfreundschaft und Diversität in einem bunten Europa. Ich selbst werde niemals die einmalige Atmosphäre vergessen, als ich Michelle als Manager nach Kopenhagen begleitet habe und später bei der Punktevergabe neben ihr im Green Room saß. Umso mehr freue ich mich, Teil der diesjährigen Jury zu sein. Ich erwarte tolle Interpretinnen und Interpreten, großartige Musik und spektakuläre Auftritte“, so Kanthak.

