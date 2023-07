Walentina Doronina aus Essen suchte in diversen Dating-Formaten ihre große Liebe. Auch ihren Ex Peter Kujan soll sie bei Dreharbeiten zur 2. Staffel von „Reality Shore“ kennengelernt haben. Doch der Zauber ihrer Liebe hielt nicht lange an – nach drei Monaten war wieder Schluss.

Und wer Walentina Doronina kennt, weiß, dass eine Trennung gerne mal mit einem Knall enden kann. Rund ein Jahr ist es her, dass die beiden Reality-Stars ein Paar waren – seitdem haben sie sich nicht mehr gesehen. Bei „Eating with my Ex“ kam es nun jedoch zur großen Aussprache.

Unsere Redaktion hat mit Walentina Doronina und Peter Kujan vorab ein Interview geführt, und es scheinen einige Altlasten auf den Tisch gekommen zu sein.

„Eating with my Ex“: Walentina ledert gegen Ex-Freund

Bei dem getrennt voneinander geführten Interview wird eines sofort klar: Hier brodelt noch so einiges und es herrscht jede Menge Klärungsbedarf. Schon bei der Frage, wer von den beiden Schluss gemacht hat, herrscht Uneinigkeit. „Sie war definitiv verletzt, weil ich nicht mehr wollte. Auf Social Media zu behaupten, dass ich eifersüchtig war und ihr etwas verboten hätte, das ging zu weit“, lautet die Version von Peter Kujan.

+++ „Sommerhaus der Stars“: Noch vor TV-Ausstrahlung! Kandidat packt aus – „Absolute Frechheit“ +++

Walentina dagegen behauptet: „Ich habe es mit ihm beendet und er hat diese Tatsache verdreht.“ Nach einigen Wochen hätte die Beauty bemerkt, dass der Schweizer gar nicht ihr Typ sei und es einfach nicht passe. Bei „Eating with my Ex“ habe sie mitgemacht, um eines klarzustellen: „Peter war völlig unbekannt in der Reality-TV-Welt und nur durch mich wurde er jetzt bekannt.“

Bei „Eating with my Ex“ kommt es zur Aussprache zwischen Walentina Doronina und Peter Kujan. Foto: discovery+UFA Show & Factual

Ihr Ex sieht das natürlich wieder ganz anders, immerhin habe die 23-Jährige ihre Beziehung veröffentlicht: „Wir lagen zuhause auf dem Bett und auf einmal war am nächsten Tag in der Presse zu lesen: ‚Walentina hat einen Neuen.‘ Das wusste niemand, deshalb kann nur sie das erzählt haben. Also war das nur für mehr Reichweite auch in der Schweiz.“

Peter Kujan äußert sich zu neuer Beziehung seiner Ex – „Absolutes No-Go“

Während das Reality-Sternchen kein nettes Wort mehr für seinen Ex übrig hat, schwärmt Walentina von ihrem aktuellen Freund Can Kaplan: „Can ist das genaue Gegenteil. Optisch 100 Prozent mein Typ und ein richtiger Mann der alten Schule.“ Und Walentina wäre nicht Walentina, wenn sie nicht noch einen oben draufsetzen würde. „Zudem ist Peter gegen Can ja mal eine absolute Lachnummer. Can ist in jeglicher Hinsicht besser.

Im nächsten Jahr sollen bei dem Paar schon die Hochzeitsglocken läuten – die Eltern von Can Kaplan sollen übrigens nicht eingeladen werden. Denn wie bei „Promi Big Brother“ raus kam (dort hat sie auch mitgemacht), versteht sich Walentina überhaupt nicht gut mit ihren Schwiegereltern in Spe. Ihr Verlobter habe deshalb sogar den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen.

Noch mehr News:

Auch wenn Peter Kujan einst Gefühle für Walentina hatte, wäre er so weit nie gegangen. „Das ist so respektlos, ich könnte das niemals. Das ist deren Angelegenheit, aber für mich ist es ein absolutes No-Go. Wenn man sich wirklich liebt, dann stellt man seinen Partner doch nicht vor so ein Ultimatum.“

Was noch für brisante Themen bei „Eating with my Ex“ auf den Tisch kommen, kannst du am 3. Juli im Free-TV auf TLC um 22.15 Uhr und online bei Joyn sehen. Die Folge gibt es auch bereits jetzt auf dem Bezahlstreamingdienst discovery+.