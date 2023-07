Essen: Schwerer Unfall! Auto kracht in Straßenbahn ++ Fahrer eingeklemmt

Schlimmer Unfall in Essen.

Am Samstag-Mittag ist es in Essen-Altendorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei krachte ein Auto in eine Straßenbahn. Der Fahrer wurde bei dem Vorfall in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Schlimmer Unfall in Essen – Auto und Straßenbahn kollidieren

In Essen-Altendorf ist es am Samstag (1. Juli) zu einem schlimmen Unfall gekommen. Wie die Feuerwehr Essen mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 13.30 Uhr auf der Altendorfer Straße beziehungsweise dem Holdenweg. Demnach wurden die Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls zwischen einer Straßenbahn und einem Auto alarmiert.

Vor Ort sahen die ersten Einsatzkräfte sofort einen Seat, der augenscheinlich mit seiner Fahrerseite mit der Straßenbahn zusammengestoßen war. Der Fahrer befand sich noch in seinem Fahrzeug und klagte über Schmerzen. Er konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft nicht verlassen. Nach medizinischer Versorgung im Fahrzeug wurde die Fahrertür mit hydraulischem Rettungsgeräten entfernt und der Patient aus dem Fahrzeug gerettet.

Im Anschluss wurde er mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Doch er war nicht die einzige Person, die bei dem Unfall zu Schaden kam.

Essen: Auch Bahnfahrerin muss ins Krankenhaus

Neben dem Autofahrer wurde auch die Bahnfahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte bei dem Unfall mit dem Pkw einen Schock erlitten. Deutlich mehr Glück hatten die Fahrgäste der Straßenbahn – sie blieben bei dem Unfall allesamt unverletzt.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Altendorfer Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Zum Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Angaben machen und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr Essen war mit dem Hilfeleistungszug, zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund eine Stunde im Einsatz.