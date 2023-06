Kaum steht bei „Germanys next Topmodel“ eine Gewinnerin fest, gibt es bei ProSieben den nächsten Wettkampf der Schönheiten. Am Donnerstag (29. Juni) startet „Beauty and the Nerd“ auf ProSieben. Die Show, in der sieben Nerds mit sieben Beautys zusammenarbeiten müssen, um im besten Fall 50.000 Euro Preisgeld abzustauben.

Wobei die Kategorisierung der beiden Parteien sich jeweils nach Aussehen und Hobbys richtet. Besagte Kandidaten von „Beauty and the Nerd“ haben Interesse an Cosplay, Fantasy, Gozilla oder dem Mittelalter und zeigen das auch in ihrer Klamotte. Die Beautys hingegen setzen auf knappe Bikinis und gut geschminkte Gesichter.

Eine von ihnen ist die Essenerin Walentina Doronina. Sie ist ein echter Profi in Sachen Reality-TV und nicht nur bei ProSieben, sondern auch bald bei RTL zu sehen. Im Interview mit dieser Redaktion erzählte sie vor dem Start der Show jetzt unter anderem, warum sie ausgerechnet bei „Beauty and the Nerd“ mit dabei sein wollte und wie sie „Das Sommerhaus der Stars“ erlebt hat.

„Beauty and the Nerd“: Walentina Doronia ist mit dabei

Was hat dich an dem Format gereizt, dass du unbedingt mit dabei sein wolltest?

Walentina: Ich fand das Format schon immer super witzig und wollte einfach mal was anderes machen, als Dating-Formate. Zudem war es auch relativ am Anfang meiner TV-Karriere. Es war mein fünftes Format und einfach mal was komplett anderes!

Inwiefern spielt Optik für Sympathien eine Rolle für dich? Und wie wichtig ist das Aussehen beim Dating für dich?

Optik spielt für Sympathie in meinen Augen keine Rolle. Denn jeder Mensch ist auf seine Art und Weise schön. Und dann muss man halt nicht wie ein Model aussehen, um sympathisch zu sein. Wenn es um das Thema Dating geht, spielt das Aussehen natürlich für mich eine Rolle. Man muss sich ja auch körperlich zu den Menschen hingezogen fühlen… .

Das sind die Kandidaten von „Beauty and the Nerd“: Jules; Dominik; Florian; Beverly; Marco; Setty; Brenda; Selina; David; Stefan; Mike; Natascha; Walentina; Samuel. Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Was würdest du an dir selbst als „nerdy“ bezeichnen?

Ich habe keine nerdy Eigenschaften.

Was hält dein Freund von deiner Teilnahme?

Zu dem Zeitpunkt des Drehs kannten wir uns ja noch nicht. Er findet die Sendung aber auch lustig und ich werde sie mir sicherlich mit ihm zusammen anschauen.

Das sagt Walentina Doronina zum „Sommerhaus der Stars“

Die Liste deiner Showteilnahmen ist lang, an welchem Format möchtest du noch teilnehmen?

Dschungelcamp, Kampf der Realitystars, Temptation Island oder aber auch Let’s dance finde ich spannend!

Wo würdest du nochmal mitmachen: Beim Sommerhaus der Stars oder Beauty and the Nerd – und warum?

Beauty and the Nerd, da das Sommerhaus menschlich gesehen eine absolute Katastrophe war. Was dort ablief, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt… .

ProSieben zeigt „Beauty and the Nerd“ donnerstags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.