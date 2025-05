ProSieben: Knall bei „Scrubs – Die Anfänger“ – ES ist wirklich passiert

Fans von „Scrubs – Die Anfänger“ aufgepasst! Der beliebte TV-Arzt J.D. zieht wieder seinen Kittel an. Zach Braff (50) kehrt zurück und bringt den Krankenhaus-Wahnsinn mit. Nach 14 Jahren ist es endlich so weit: Die Kult-Comedy, die jahrelang auf ProSieben läuft, feiert ihr großes Comeback.

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Braff ist wieder Teil des Hauptcasts. US-Medien berichten, dass auch der legendäre „Scrubs“-Schöpfer Bill Lawrence wieder mit an Bord ist. Und das Beste: Gespräche mit den alten Stars laufen bereits. Ob Donald Faison (50) alias Turk wieder an J.D.s Seite sein wird?

ProSieben: Scrubs feiert Comeback

Aber nicht nur Turk könnte zurückkehren. Sarah Chalke (48), bekannt als Dr. Elliot Reid, und Judy Reyes (57), die die Krankenschwester Carla Espinosa spielte, sind ebenfalls im Gespräch. Die Fans spekulieren schon wild, wer von den Original-Stars dabei sein wird.

+++ Auch spannend: ProSieben: Klaas Heufer-Umlauf verkündet Aus – „Hab keine Lust mehr“ +++

Die Neuauflage war lange im Gespräch. Zach Braff selbst sagte 2024 in einem Podcast: „Es wäre so schön, wieder mit diesen Leuten lachen zu können.“ Und nun ist es offiziell: Der Deal steht! Ein kleines Hindernis war noch zu überwinden. Braff wollte in Los Angeles drehen, nicht in Vancouver. Doch das scheint jetzt geklärt.

Foto: IMAGO / Newscom World

Offiziell hat sich noch niemand zur Neuauflage geäußert. Aber Insider sind sich sicher: Es wird wieder chaotisch und witzig. Die Mischung aus Klinik-Alltag, Liebe und Skandalen bleibt. Genau das, was „Scrubs“ so erfolgreich machte.

Mehr Nachrichten haben wir für dich hier zusammengestellt:

Bill Lawrence (56) verriet letztes Jahr gegenüber „Deadline“, dass er alte und neue Gesichter zusammenbringen will. Eine frische Generation von Assistenzärzten soll die Serie bereichern. Das Startdatum? Noch geheim.

Noch immer strahlt ProSieben Folgen der beliebten Arzt-Serie aus. Immer Samstags oder auch auf Joyn.