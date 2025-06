Can Kaplan: Nach „Kampf der Realitystars“ herrscht traurige Gewissheit

Es brodelt in der wohl berühmtesten Promi-WG – und das liegt nicht nur an den tropischen Temperaturen. Bei „Kampf der Realitystars“ war am Mittwochabend (4. Juni) eigentlich alles angerichtet für einen echten Trash-Kracher am thailändischen Strand. Doch während vor Ort ordentlich gezankt wurde, schaltete das Publikum lieber ab.

Denn ein Blick auf die Quoten spricht Bände. Trotz Neuzugängen wie Jonathan Steinig, alias Jona, und Tara Tabitha blieben die Zuschauer fern. Der neueste „Kampf der Realitystars“-Abend floppte gewaltig.

„Kampf der Realitystars“: RTL2 muss bittere Pille schlucken

RTL2 fuhr mit seinem Reality-TV-Format gerade mal 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Das entsprach 140.000 Zuschauern. Und es kam noch schlimmer: Die nächste Viertelstunde stürzte sogar auf desaströse 2,8 Prozent ab, wie der „Quotenmeter“ schreibt. Ein neuer Tiefpunkt für das einstige Quoten-Zugpferd. Immerhin einen Trost gibt es: „Kampf der Realitystars“ performt inzwischen besser in der RTL+-Mediathek.

Dennoch: Für die mauen Quoten war wohl auch der Fußball verantwortlich. Während es in der Sala kriselte, schalteten rund zehn Millionen Menschen lieber in das Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein.

Und das, obwohl es „Kampf der Realitystars“ durchaus in sich hatte.

„Kampf der Realitystars“ sorgt für Gesprächsstoff

Einer, der in der Sala für Zündstoff sorgte: Can Kaplan. Und das lag nicht nur an ihm selbst, sondern auch an einem Einzug, der für mächtig Wirbel sorgt. Ausgerechnet Jona zog ein – kein Freund von Can. Im Gegenteil: Der Ex-Freund von Reality-TV-Star Walentina Doronina steht bei ihm ganz weit unten auf der Beliebtheitsskala.

Kein Wunder: Jona war Teil jener Staffel von „Germany Shore“, in der Walentina Can mit einem Mitbewohner betrog. Can hat bis heute nicht vergessen, dass Jona den Treuebruch nicht nur tolerierte, sondern angeblich sogar anfeuerte.

Auch in der Sala selbst war die Stimmung im Keller: Anouschka Renzi lag mit Bauchschmerzen im Bett, Shawne Fielding verabschiedete sich aus gesundheitlichen Gründen gleich ganz. Nach nur einer Folge war für die Gattin des Schweizer Botschafters Thomas Borer schon wieder Schluss.