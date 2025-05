RTL 2: Nackte Haut bei „Davina & Shania“: Pikante Body-Show!

Davina und Shania, die Töchter von Carmen und Robert Geiss, stehen schon seit ihrer Kindheit vor den Kameras von RTL Zwei. Seit 2022 zeigen sie in ihrer eigenen Dokureihe „Davina & Shania – We Love Monaco“ ganz persönlich, wie ihr turbulenter Alltag und ihr Leben aussehen.

In den aktuellen Folgen, die am Montagabend (26. Mai 2025) um 20.15 und 21.15 Uhr laufen, dreht sich alles um die Renovierung von Shanias Traumwohnung. Werden die Schwestern tatsächlich künftig getrennte Wege gehen – während Davina noch bei Mama Carmen und Papa Robert bleibt?

Diese Frage und die aufwendige Sanierung sorgen bei den Schwestern für ordentlich Nervenflattern und Stress. Doch Freund Ozan behält einen kühlen Kopf und weiß genau, wie er für Ablenkung sorgt…

RTL 2: Es dreht sich alles um Shanias neue Traumwohnung

Auf der Baustelle im Fürstentum geht es hektisch zu: Neben Davina und Shania ist auch Shanias zukünftiger Nachbar Ozan mit dabei.

Schon kurz darauf kochen die Emotionen bei den beiden Schwestern hoch. Können sie wirklich künftig getrennt voneinander leben? Für Ozan ist die Antwort eindeutig: „Du kannst doch gar nicht ohne Davina!“, sagt er zu Shania.

„Das ist typisch Davina. Eigentlich will sie auch mit mir hier einziehen. Wir können uns noch nicht so schnell verlassen“, erklärt Shania anschließend. Es liegt ganz bei ihr: So kann sie frei entscheiden, wo sie zukünftig wohnen möchte.

Plötzlich geht es heiß und verführerisch her

Zu Nachbar Ozan hat Shania dagegen eine klare Meinung. „Ich mag Ozan, aber ich hoffe nicht, dass er jeden Tag vor meiner Tür steht“, gibt sie plötzlich ehrlich zu.

Ozan hingegen scheint es sichtlich zu genießen, Zeit mit den beiden Schwestern zu verbringen. Immer wieder sorgt er mit kuriosen und unterhaltsamen Szenen für Aufsehen.

Auf einmal brechen bei ihm alle Dämme! Bei Davinas Aussage „Ozan macht schon viel Sport“ kann er einfach nicht anders! Kurzerhand lässt er die Erotik-Bombe platzen, reißt sich seine Klamotten vom Leib und präsentiert seinen athletischen Body.

Davina kennt kein Halten mehr

„Wir brauchen dieses Gel für ihn!“, ruft Shania. Und Davina zögert keine Sekunde: Kurzerhand schnappt sie sich das Gel von den anwesenden Handwerkern.

Ohne zu zögern, ölt sie Ozans braunen, durchtrainierten Oberkörper ein. „Verreib es!“, fordert er lachend. Doch da ist für Davina scheinbar eine Grenze erreicht. Sie denkt gar nicht daran, ihm diesen Wunsch zu erfüllen.

Wird es vielleicht doch noch zu mehr erotischen Szenen kommen? Und werden Shania und Davina wirklich zukünftig getrennt voneinander leben? All das wird am Montagabend (26. Mai 2025) ab 20.15 Uhr bei RTL2 aufgeklärt.