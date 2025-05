„Temptation Island“: Fans äußern irren Verdacht – diese Verführerin steht hoch im Kurs

Es ist das ultimative Spiel mit dem Feuer: „Temptation Island“ gilt als die wohl heißeste Versuchung im Reality-TV. Jahr für Jahr wagen vier Paare den ultimativen Treuetest – getrennt voneinander, umgeben von Singles, die genau wissen, wie man verführt. Inzwischen gibt es das Erfolgsformat auch in der VIP-Edition – und der Cast der neuen Staffel hat es in sich!

Doch die entscheidende Frage ist: Wer könnte diesmal als Verführerin für Chaos sorgen?

„Temptation Island“: Cast sorgt für Zündstoff

Eine heiße Kandidatin für Comeback-Drama: Christina Dimitriou. 2022 nahm sie mit Aleksandar Petrović am Format teil, der sich vor laufender Kamera in Verführerin Vanessa Nwattu verliebte. Mit ihr bestreitet er nun das Abenteuer „Temptation Island.“

Christina wäre also die perfekte Besetzung, um als Verführerin zurückzukehren. Nicht nur, um bei Aleks offene Rechnungen zu begleichen, sondern auch, weil sie das Spiel bestens kennt. Auch Fans spekulieren schon unter einem Beitrag von RTL: „Plottwist – Christina nimmt als Verführerin teil.“

Brenda und Laurenz, bekannt aus „Too Hot To Handle: Germany“, gehen ebenfalls an den Start. Beide flirteten in der Netflix-Show munter mit anderen. Nach den Dreharbeiten kamen sich dann Laurenz und Kandidatin Jasmina näher. Ein mögliches Wiedersehen mit Zündstoff? Auch Brenda deutete in der Reunion an, dass es Männer gäbe, die noch auf sie warten – vielleicht taucht ja ein alter Bekannter auf.

„Temptation Island“: Auch sie stellen sich der Versuchung

Reality-TV-Stars Chiara und Wladi bringen eine ganz eigene Dynamik mit. Der 28-Jährige betrog seine Partnerin zu Beginn ihrer Beziehung, die beiden trennten sich und fanden bei „Ex on the Beach“ wieder zueinander. Es wäre also nicht abwegig, dass eine ehemalige Affäre von Wladi – vielleicht aus dem gleichen Format – plötzlich in der Villa auftaucht.

Melissa Heitmann und Marvin Klute komplettieren das Aufgebot. Melissa kennt die Show bestens. 2023 war sie selbst als Verführerin dabei. Umso spannender: Wird sie sich diesmal wirklich voll auf Marvin konzentrieren können, oder ist sie empfänglicher für das Spiel, als es auf den ersten Blick scheint?

Ein wenig müssen sich die Zuschauer allerdings noch gedulden. RTL+ zeigt die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ ab Herbst 2025.