„Das Duell um die Welt“: Pro7-Moderator völlig irritiert – „Was ein beschissenes Spiel“

Die aktuelle Staffel von „Das Duell um die Welt“ auf ProSieben sorgt für reichlich Aufregung und Irritation. Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt schicken erneut ihre Teams auf abenteuerliche Weltreisen, doch diesmal stößt dieses feuchtfröhliche Spiel anfangs auf wenig Gegenliebe…

Seit 2012 treten die ProSieben-Moderatoren Joko und Klaas in der Show im TV-Duell gegeneinander an. Nach jahrelangen persönlichen Weltreisen für die skurrilsten Aufgaben delegieren sie nun Prominente im Namen ihrer Teams. Doch bei dem aktuellen Spiel „Wasser wenden“ geraten die beiden in einen regelrechten Irrsinn.

„Das Duell um die Welt“: Sie machen sich nass!

Wasser-Wahnsinn im ProSieben-Studio! Bei diesem Spiel müssen Joko und Klaas nacheinander Behälter voll Wasser auf den Tisch stülpen und darauf achten, so wenig Wasser wie möglich zu verlieren. Ein Umstand, das beide in den Wahnsinn treibt. „Ich bin überfordert mit dieser Situation“, gesteht Joko. Dabei sind die Moderatoren selbst völlig irritiert und können ihre Belustigung kaum zurückhalten.

„Was für ein verrücktes Spiel“, sagt Joko und lacht, während Klaas ihm zustimmt. Beim Versuch, die auf dem Tisch gestülpten Behälter umzudrehen, entsteht jedoch ein regelrechtes Chaos im TV-Studio. Nicht nur die beiden Moderatoren, sondern auch alle anderen Beteiligten werden dabei ordentlich nass. Doch die Zuschauer finden es höchst unterhaltsam!

„Das Duell um die Welt“: Zuschauer finden es lustig

Ein User auf der Plattform X, ehemals Twitter, kommentiert: „Ich würde das gerne nachspielen. Aber keine Lust, die ganze Bude danach zu renovieren.“ Ein anderer Zuschauer fügt hinzu: „Was macht man am Samstagabend? Zwei Verrückten zuschauen, wie sie mit Wasser spielen.“ Eine Userin bringt es auf den Punkt: „Dieses Spiel – genau mein Humor.“

Nach fünf Runden sichert sich Klaas schließlich den Sieg gegen Joko, der somit seine Chancen auf den dritten Sieg in Folge schwinden sieht. Die Fans sind gespannt, welche skurrilen Abenteuer „Das Duell um die Welt“ als nächstes bereithält.

Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ läuft am Samstag, 10. Februar 2024, um 20.15 Uhr auf ProSieben und ist im Anschluss auf Joyn abrufbar.