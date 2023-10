„Duell um die Welt“: Joko und Klaas zeigen Beerdigung im TV – Zuschauer sind fassungslos

Bei „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ geht es oft waghalsig und spektakulär zu – doch sind Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) dieses Mal einen Schritt zu weit gegangen?

In der Vergangenheit sorgten Joko und Klaas beim „Duell um die Welt“ bereits das ein oder andere Mal für Schlagzeilen. Neben den Challenges im Ausland, die Promis für sie absolvieren müssen, spielt das Duo selbst in verschiedenen Studio-Spielen um den Gewinn. Da kommt es oft zu lustigen Situationen. Doch am Samstagabend (7. Oktober) war den Zuschauern alles andere als zum Lachen zumute.

No-Angels-Sängerin nimmt für „Duell um die Welt“ an Beerdigung teil

Wie „Promiflash“ schreibt, musste No Angels-Star Nadja Benaissa (41) an einem Beerdigungsritual teilnehmen. Für das Team Joko reiste sie nach Indonesien – und war dort Teil einer traditionellen Beerdigung.

Für viele Fans war das ein Unding – spätestens, als die ersten Leichen im TV zu sehen waren. „Das ist echt heftig! Auch, dass es in unserer Tradition als Störung der Totenruhe angesehen werden kann“, schrieb beispielsweise eine Person auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter).

„Duell um die Welt“: Zuschauer können den Anblick kaum fassen

„Ich finde es furchtbar respektlos, dass es für diese Aufgabe ‚einen Punkt‘ gibt“ oder „Sorry. Macht eine vernünftige Doku über so was. Andere Kulturen sind super-interessant. Aber das ist nichts fürs TV“, regten sich weitere Zuschauer über die Show auf.

Für viele Fans ebenfalls unverständlich: Dass es keine Trigger-Warnung im Vorfeld gab! „Finde das nicht in Ordnung. Wer nicht mit der Tradition vertraut ist, kann solche Bilder vielleicht nicht verkraften. Da hätte es eine Warnung geben müssen“, hieß es von einem X-Nutzer.

