„Joko und Klaas“: Wirres Gelaber bei Prosieben! Fans werden deutlich

Das Erfolgsduo von Prosieben ist zurück! Am Samstagabend (26. August) begrüßen Joko und Klaas ihr Publikum wieder gemeinsam im TV und zwar mit einer brandneuen Folge von ihrem beliebten Format „Das Duell um die Welt“.

Schnell ist allerdings klar, hier müssen sich die beiden nicht etwa neuen nervenaufreibenden Herausforderungen stellen, sondern sich nur ein Best-of alter Folgen ansehen. Bevor es aber losgeht, folgen einige Minuten vermeintlich sinnlosen Gelabers und das war erst der Anfang. Die Zuschauerinnen und Zuschauer reagieren prompt und eindeutig.

Joko und Klaas: Dieses Best-of hat’s in sich

Joko und Klaas haben sich in entspannter Atmosphäre niedergelassen. Auf einer Couch sitzend verrät Klaas dann das Konzept der Show. Das Team um die beiden Moderatoren hat das Best-of als Ranking-Show konzipiert. Denn „die Leute lieben Ranking-Shows“.

Warum die Beiträge in der gezeigten Reihenfolge erscheinen, kann allerdings nicht ganz geklärt werden. Dafür sind sie alle einem Element zugeordnet. An diesem Samstagabend ist es das Thema „Luft“, zu dem die anschließend gezeigten Beiträge passen sollen. Eigentlich könnte man alles zeigen, denn auch was „an der frischen Luft“ stattgefunden hat, könnte prinzipiell in die Kategorie fallen.

Fans haben klare Forderung

Joko hat an dem Motto ordentlich Spaß und dichtet gleich mal den Prosieben-Slogan „We love to entertain you“ in „We Luft to entertain you“ um. Dann geht’s los mit Platz 12 des Rankings ohne großen Hintergrund. Hier wird Klaas‘ Ausflug nach China gezeigt, bei dem er über einen extrem steilen und gefährlichen Wanderweg den Hua-Shan-Berg erklimmen sollte.

Klaas Meinung von damals: „Der Spaßfaktor liegt bei null Prozent.“ Dafür amüsieren sich die Zuschauenden prächtig. Vor allem aber über die privaten Gespräche von Joko und Klaas zwischen den Beiträgen. Auf X (ehemals Twitter) reagieren die Fans und fordern mehr davon. Die Nachrichten sind eindeutig: Statt der bereits gezeigten Szenen aus der Vergangenheit wollen die Zuschauenden mehr Privatgespräche, immerhin sind die mindestens genauso amüsant wie Joko beim Fliegen im Superheldenkostüm trotz Höhenangst zuzugucken.