„Duell um die Welt“: Diese Promis spielen für Joko & Klaas

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gelten als sowas wie die Könige der deutschen Fernsehunterhaltung. Ihr komödiantisches Talent bewies das Duo erstmals in dem Format „MTV Home“, es folgten Sendungen wie „Circus Halligalli“, „Das Duell um die Welt“ und „Joko & Klaas gegen Prosieben“. Neben der Unterhaltung der Zuschauer liegt den Fernsehstars ebenso die Thematisierung von gesellschaftlich relevanten Themen am Herzen.

Die Prosieben-Spieleshow „Das Duell um die Welt“ begeistert Freunde der Unterhaltung bereits seit dem Jahr 2012. In den ersten fünf Staffeln traten Joko und Klaas selbst gegeneinander an, reisten in entfernte Länder und meisterten schier unmögliche Aufgaben. Seit der sechsten Staffel nimmt das Duo lediglich an den Studiospielen teil und lässt stattdessen eine Vielzahl an Prominenten die herausfordernden Aufgaben bewältigen. Am 7. Oktober wird eine neue Folge der beliebten Prosieben-Show ausgestrahlt, nun wurden die prominenten Teilnehmer verkündet.

Joko und Klaas erwarten hochkarätige Gäste

Wie das Online-Magazin „TV-Wunschliste“ berichtet, dürfen sich Fans von Joko und Klaas auf eine Vielzahl an spannenden Gästen für die kommenden drei Ausgaben des „Duell um die Welt“ freuen. Zu den Promis, die die verrücktesten Reisen unternehmen werden, zählen Bruce Darnell, Jakob Lundt, Michael Mittelmeier, Andrea Petkovic, Hazel Brugger, Daniel Fehlow, Nadja Benaissa, René Adler, Wayne Carpendale und Emilio Sakraya. Bei einer vorherigen Ausgabe dabei waren bereits Nura, Axel Stein und die Elevator Boys, die sich nun erneut beweisen müssen.

In der kommenden Ausgabe müssen die prominenten Gäste ihre Fähigkeiten bei Aufgaben in den Ländern Österreich, Rumänien, Italien Frankreich, Griechenland, Indonesien, in Wales, in der Schweiz, sowie in den USA unter Beweis stellen. Wie „TV Wunschliste“ berichtet, zählen zu den neuen Challenges unter anderem das Stechen eines Tattoos in einem Flugzeug, das Beweisen musikalischen Talents unter extremer Hitze und Kälte und das sich Unterziehen eines indonesischen Totenkults.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Ob die prominenten Gäste diesen Herausforderungen gewachsen sind, bleibt abzuwarten. Beste Fernsehunterhaltung werden Joko und Klaas an diesem Abend in jedem Fall bieten.