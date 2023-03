„DSDS“ am Samstag: Blick ins RTL-Programm lässt Zuschauer rätseln

Am Samstag geht es endlich weiter. Nachdem RTL sich dazu entschieden hat, die neuen Folgen seiner Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (Kurz: DSDS) nicht mehr bereits vorab in seiner Bezahl-Mediathek „RTL Plus“ zur Verfügung zu stellen, haben die TV-Sendetermine von Bohlen, Krasavice, Lombardi und Leony eine ganz andere Bedeutung für die Fans.

Schließlich sind sie die erste Möglichkeit, alle neuen DSDS-Bilder zu sehen. Wer jedoch ganz genau ins RTL-TV-Programm vom kommenden Samstag (4. März 2023) schaut, wird ein wenig ins Rätseln geraten. Denn was ist da zu lesen?

Zeitplanänderung bei RTL: Auch DSDS betroffen

Dazu muss man ein wenig vergleichen. So sollte die neue Folge „Deutschland sucht den Superstar“ eigentlich von 20.15 Uhr bis 23 Uhr laufen. So ist es beispielsweise auch am Donnerstagabend (2. März 2023) noch im TV-Programm von „TV Spielfilm“ zu lesen. Im Anschluss sollte dann direkt Jan Köppen mit der Flirtshow „Take me out“ übernehmen.

Laut einer Pressemitteilung des Kölner Senders vom Donnerstag jedoch, beginnt „Take me out“ am Freitag nun bereits um 22.45 Uhr. Den „DSDS“-Fans gehen also laut „TV Spielfilm“-Plan gleich 15 Minuten abhanden. Auch die TV-App „Klack“ schreibt noch von einem Ende um 23 Uhr. „Take me out“ dagegen geht nun bis 23.55 Uhr. Im Anschluss zeigt RTL die Show „Prominent getrennt – die Villa der Verflossenen“. Zudem würden sich noch „weitere Zeitverschiebungen in der Nacht“ ergeben, so RTL.

In der Show am Samstag zeigt RTL die ersten Bilder vom Auslands-Recall in Thailand. Und es wird gleich dramatisch. Denn ob alle Kandidaten und Kandidatinnen, die sich auf Mallorca durchgesetzt haben, in den Flieger in das asiatische Urlaubsparadies steigen können? Fraglich ist bei Tatjana Ivanovic und Olga Levit. Beide haben Probleme mit ihren Visa. Ob sie noch nachkommen können?

In Thailand geht es dann für die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten heiß her. So stehen sich plötzlich unter anderem auf dem höchsten Gebäude Bangkoks und auch die Auditions haben es in sich.