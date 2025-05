RTL lässt die Bombe platzen – neue Staffel „Bauer sucht Frau International“ steht in den Startlöchern

Ob „Take Me Out“, „Love Island“ oder ganz klassisch „Der Bachelor“ – all diese Formate verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Suche nach der großen Liebe! Diese Formate richten sich aber vor allem an die jüngere Generation und decken keinesfalls die ganze Bandbreite an Singles ab.

Das RTL-Kult-Format „Bauer sucht Frau“ möchte genau dem entgegenwirken. Seit inzwischen 20 Jahren verhilft Moderatorin Inka Bause alleinstehenden Landwirten zum Liebesglück. Nun lässt eine Nachricht die Herzen der „Bauer sucht Frau“-Fans höher schlagen: Das Startdatum der neuen Staffel „Bauer sucht Frau International“ steht offiziell fest!

„Bauer sucht Frau International“ schon bald wieder im TV

Ab dem 16. Juni können eingeschweißte „Bauer sucht Frau“-Fans die Landwirte weltweit auf ihrer Suche nach der großen Liebe begleiten. Die Kuppelshow geht damit bereits in die 21. Staffel und konnte in der Zwischenzeit bereits einige Erfolge verzeichnen. Josef und Narumol oder Gerald und Anna – das sind nur zwei Paare, die erst durch „Bauer sucht Frau“ zueinander gefunden haben und nach wie vor auf Wolke sieben schweben.

Auch auf dem offiziellen „Bauer sucht Frau“-Instagram-Account wird die freudige Nachricht geteilt. Der Slogan „Neue Höfe, neue Herzen, alte Sehnsucht“ verspricht dabei neue herzergreifende Geschichten. Inka Bause wird auch diesmal wieder als Moderatorin durch die Sendung führen.

Fans sind völlig aus dem Häuschen

Die Fans sind hellauf begeistert und können den Staffelstart kaum erwarten. Neben dem Ausdruck ihrer Freude, findet vor allem ein Thema in den Kommentaren großen Anklang: Inka Bauses junggebliebenes Erscheinungsbild:

„Das schaue ich!“

„Dann schau ich vielleicht auch mal wieder Fernsehen!“

„Ab wann kann man es auf RTL+ sehen?“

„Da freuen wir uns schon drauf!“

„Kann mir bitte jemand verraten, wie Inka nach all den Jahren immer noch genauso fantastisch aussieht? Alter Schwede ey!“

„Na, da sieht sie aber wieder schnuckelig aus, die Inka.“

„Bauer sucht Frau International“ kehrt am 16. Juni 2025 mit Staffel 7 zurück ins RTL-Abendprogramm. Die Fans können sich wöchentlich auf neue Folgen freuen.